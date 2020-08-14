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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009384284
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товара по номенклатурной группе: Инструменты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.08.2020 14:19
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 23, КОРПУС 1,
Почтовый адрес
354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 23, КОРПУС 1
Контактный телефон
+7 8622 96-08-04
Факс
+7 8622 27-00-00
Адрес электронной почты
torgi@sochigorgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Босикова Василина Геннадьевна
Место рассмотрения предложений
Сочи
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товара по номенклатурной группе: Инструменты
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товара по номенклатурной группе: Инструменты
Начальная цена
1 088 922,41
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СОЧИГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО СОЧИГОРГАЗ
Адрес местонахождения
354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 23, КОРПУС 1,
354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 23, КОРПУС 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 95
Кол-во: 24
Кол-во: 25
Кол-во: 5
Кол-во: 1100
Кол-во: 7
Кол-во: 60
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 230
Кол-во: 11
Кол-во: 13
Кол-во: 380
Кол-во: 390
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 130
Кол-во: 3
Кол-во: 2390
Кол-во: 11
Кол-во: 7
Кол-во: 11
Кол-во: 7
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 3
Кол-во: 9
Кол-во: 9
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 14
Кол-во: 3
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 8
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 60
Кол-во: 152
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