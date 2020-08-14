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    Главная / Торги / Поставка товара по номенклатурной группе: Инструменты

    Поставка товара по номенклатурной группе: Инструменты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 11:5914.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384284Дата и время окончания срока приема заявок Поставка товара по номенклатурной группе: Инструменты СочиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009384284

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2020/ЗП-22

    Наименование закупки

    Поставка товара по номенклатурной группе: Инструменты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.08.2020 14:19

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_№2020.ЗП-22.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_№2020.ЗП-22.docx

    Форма_3_Коммерческого_предложения__№_2020.ЗП-22.xlsx

    Техническое_задание_по_запросу_предложений_в_электронной_форме_№_2020.ЗП-22.docx

    Проект_договора_по_запросу_предложений_в_электронной_форме_№_2020.ЗП-22.docx

    Форма_13_описания_поставляемого_товара__№_2020.ЗП-22.xlsx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СОЧИГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СОЧИГОРГАЗ

    Юридический адрес

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 23, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 23, КОРПУС 1

    Контактный телефон

    +7 8622 96-08-04

    Факс

    +7 8622 27-00-00

    Адрес электронной почты

    torgi@sochigorgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Босикова Василина Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Сочи

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товара по номенклатурной группе: Инструменты

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 12:0019.08.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384284Подведение итогов не позднее Поставка товара по номенклатурной группе: Инструменты Сочи

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товара по номенклатурной группе: Инструменты

    Начальная цена

    1 088 922,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СОЧИГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СОЧИГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ Р-Н), ДОМ 23, КОРПУС 1,

    354065, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, УЛ ЧАЙКОВСКОГО, ДОМ 23, КОРПУС 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/713794/name/5f3cc27d561462.77854056

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотно ножовочное"

    Кол-во: 95

    "Позиция 2"

    "Щетка металлическая с пластмассовой ручкой"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Бумага наждачная, лист 170*240 мм"

    Кол-во: 25

    "Позиция 4"

    "Мачете"

    Кол-во: 5

    "Позиция 5"

    "Валик малярный меховой L200мм"

    Кол-во: 1100

    "Позиция 6"

    "Ключ трубный №2"

    Кол-во: 7

    "Позиция 7"

    "Кисть малярная плоская 40 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 8"

    "Ящик для инструмента пластмассовый 19''"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Ящик для инструмента с металлическими замками 22", 28х23,5х56см"

    Кол-во: 12

    "Позиция 10"

    "Валик малярный меховой L240мм"

    Кол-во: 230

    "Позиция 11"

    "Секатор"

    Кол-во: 11

    "Позиция 12"

    "Набор отверток"

    Кол-во: 13

    "Позиция 13"

    "Кисть малярная плоская 100мм"

    Кол-во: 380

    "Позиция 14"

    "Кисть малярная плоская 60 мм"

    Кол-во: 390

    "Позиция 15"

    "Кирка 1,5 кг"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Ключ трубный №1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 17"

    "Кисть малярная плоская 75мм"

    Кол-во: 130

    "Позиция 18"

    "Напильник трехгранный 200мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Леска на триммер Д-3 звездочка"

    Кол-во: 2390

    "Позиция 20"

    "Набор Ключей гаечных"

    Кол-во: 11

    "Позиция 21"

    "Лопата штыковая с черенком"

    Кол-во: 7

    "Позиция 22"

    "Ключ разводной 250мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 23"

    "Цепь для бензопилы Husqvarna"

    Кол-во: 7

    "Позиция 24"

    "Топор с фиберглассовой ручкой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 25"

    "Ключ газовый №4"

    Кол-во: 9

    "Позиция 26"

    "Ключ газовый №3"

    Кол-во: 9

    "Позиция 27"

    "Фильтр воздушный на бензотриммер"

    Кол-во: 3

    "Позиция 28"

    "Ключ газовый №2"

    Кол-во: 9

    "Позиция 29"

    "Ключ газовый №1"

    Кол-во: 9

    "Позиция 30"

    "Набор ключей накидных"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Кувалда"

    Кол-во: 3

    "Позиция 32"

    "Ключ разводной 250мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 33"

    "Клещи переставные 400мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 34"

    "Пломбиратор усовершенствованный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 35"

    "Сверло универсальное"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Отвертка с набором бит"

    Кол-во: 5

    "Позиция 37"

    "Набор головок торцевых"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Насадка триммера (триммерная головка) Husqvarna"

    Кол-во: 8

    "Позиция 39"

    "Кисть малярная плоская 20мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 40"

    "Валик малярный меховой 150мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 41"

    "Кисть малярная плоская 30 мм"

    Кол-во: 60

    "Позиция 42"

    "Диск"

    Кол-во: 152

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