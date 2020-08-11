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Номер извещения
ГП008624
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Труб и металлопроката для нужд АО "МРТС".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.08.2020 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Почтовый адрес
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Контактный телефон
+7 499 754-20-21 доб. 130
Факс
+7 499 754-20-21
Адрес электронной почты
Yushkov_A@mrts.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юшков Андрей Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Труб и металлопроката для нужд АО "МРТС".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.08.2020 18:00 GMT +311.08.2020 18:0011.08.2020 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008624Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Труб и металлопроката для нужд АО "МРТС".Москва
Подведение итогов не позднее
13.08.2020 18:0013.08.2020 18:0013.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008624Подведение итогов не позднее Закупка Труб и металлопроката для нужд АО "МРТС".Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Труб и металлопроката для нужд АО "МРТС".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОПТИМА ФИНАНС
Все закупки и тендеры ОПТИМА ФИНАНС
Адрес местонахождения
117292, Российская Федерация, Москва, Новочерёмушкинская ул,, дом 18, комната 1/3
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 950
Кол-во: 550
Кол-во: 350
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