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    Главная / Торги / Поставка приборов учета

    Поставка приборов учета

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 07:0014.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384040Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборов учетаУфаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009384040

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка приборов учета

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.08.2020 13:38

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Документация_305-2020-08.docx

    извещение_305-2020-08.docx

    Порядок_оценки_заявок.docx

    Приложение_1_-_Проект_договора_(по_заявкам).docx

    Приложение_2_-_ТЗ_305-2020-08_.xlsx

    Форма_описания_поставляемого_товара_(Форма_1).xlsx

    Ценовое_предложение_(Форма_6).xlsx

    Итоговый_протокол_305-2020-08.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Юридический адрес

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    Почтовый адрес

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Контактный телефон

    +7 347 229-91-91

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    muslimov.d@bashgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Боярко Андрей Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Уфа

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка приборов учета

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 09:0019.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384040Подведение итогов не позднее Поставка приборов учетаУфа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка приборов учета

    Начальная цена

    1 452 306,48

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА
    Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

    Адрес местонахождения

    450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4,

    450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/714354/name/5f3d1b42261080.36539784

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров, электронных и оптических изделий"

    Кол-во:

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