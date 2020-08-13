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Номер извещения
32009384341
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по охране производственной территории и административного здания
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.08.2020 14:29
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
302010, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, Авиационная, 1
Почтовый адрес
302010, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, Авиационная, 1
Контактный телефон
+7 4862 72-33-35 доб. 215
Факс
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Адрес электронной почты
gazpromorelzakupki@oreltg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Свиридова Ираида Александровна
Место рассмотрения предложений
Орёл
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по охране производственной территории и административного здания
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по охране производственной территории и административного здания
Начальная цена
480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ОРЁЛ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ОРЁЛ
Адрес местонахождения
302010, Российская Федерация, Орловская область, Орёл, Авиационная, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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