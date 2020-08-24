Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской области

    Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской области

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388568Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской областиНижний НовгородПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009388568

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской области

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс

    Дата публикации

    07.08.2020 15:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_на_проведение_конкурса_в_электронной_форме.docx

    Приложение_№2_к_документации_Техническое_задание.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное автономное учреждение Нижегородской области Центр координации проектов цифровой экономики
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Юридический адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Контактный телефон

    +7 930 714-24-33

    Факс

    +7 831 280-84-41

    Адрес электронной почты

    fva@cit-nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фуртатова Виктория Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской области

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.08.2020 08:00 GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388568Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской областиНижний Новгород

    Дата и время вскрытия заявок

    24.08.2020 08:00GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009388568Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской областиНижний Новгород

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.08.202025.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009388568Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской областиНижний Новгород

    Подведение итогов не позднее

    27.08.2020 14:0027.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388568Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской областиНижний Новгород

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.08.202027.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388568Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской областиНижний Новгород

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской области

    Начальная цена

    5 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАУ НО ЦИТ
    Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ

    Адрес местонахождения

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка компьютерного программного обеспечения"

    Кол-во: 1.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить