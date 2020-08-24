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Номер извещения
32009388568
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской области
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Дата публикации
07.08.2020 15:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33
Контактный телефон
+7 930 714-24-33
Факс
+7 831 280-84-41
Адрес электронной почты
fva@cit-nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фуртатова Виктория Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской области
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 08:00 GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009388568Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской областиНижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
24.08.2020 08:00GMT +324.08.2020 08:0024.08.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009388568Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской областиНижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.08.202025.08.2020 14:0025.08.2020 14:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009388568Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской областиНижний Новгород
Подведение итогов не позднее
27.08.2020 14:0027.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388568Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской областиНижний Новгород
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.08.202027.08.2020 14:0027.08.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009388568Подведение итогов не позднее Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской областиНижний Новгород
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по внедрению, технической поддержки облачного решения по предоставлению пакета офисных программ сотрудникам и государственным гражданским служащим органов исполнительной власти Нижегородской области
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГАУ НО ЦИТ
Все закупки и тендеры ГАУ НО ЦИТ
Адрес местонахождения
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Октябрьская, дом 33
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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