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Номер извещения
32009384078
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по номенклатурной группе "КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.08.2020 13:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,
Почтовый адрес
г. Вологда, ул. Саммера 4а
Контактный телефон
+7 8172 57-21-89
Факс
+7 8172 57-21-71
Адрес электронной почты
KotovAJ@voloblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Котов Артем Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Вологда, ул. Саммера, д.4А
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Контрольно-измерительное оборудование
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Контрольно-измерительное оборудование
Начальная цена
6 551 177,15
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
Адрес местонахождения
160014, ОБЛ ВОЛОГОДСКАЯ, Г ВОЛОГДА, УЛ САММЕРА, 4А,
г. Вологда, ул. Саммера 4а
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2979.00000
Кол-во: 78.00000
Кол-во: 1.00000
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