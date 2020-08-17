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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания Общежития (Внутренняя отделка 1-го и 2-го этажей и электрика), расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, Кульпинский с.о., дер. Насоново

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания Общежития (Внутренняя отделка 1-го и 2-го этажей и электрика), расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, Кульпинский с.о., дер. Насоново

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 09:3017.08.2020 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384013Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту здания Общежития (Внутренняя отделка 1-го и 2-го этажей и электрика), расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, Кульпинский с.о., дер. НасоновоМосква, Дмитровское шоссе, 110Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009384013

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту здания Общежития (Внутренняя отделка 1-го и 2-го этажей и электрика), расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, Кульпинский с.о., дер. Насоново

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.08.2020 13:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    11.08.2020_Изменения.docx

    11.08.2020_Извещение.docx

    11.08.2020_Документация.doc

    2_этаж.pdf

    Ведомость_объемов_работ.docx

    План_1__2_этажа_Общежитие_ЦОИС.pdf

    сметы.7z

    4013-3.zip

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Юридический адрес

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    Почтовый адрес

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Контактный телефон

    +7 499 940-02-22

    Факс

    +7 499 940-09-99

    Адрес электронной почты

    tender@gskb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Рузаков Михаил Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, Дмитровское шоссе, 110

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по капитальному ремонту здания Общежития (Внутренняя отделка 1-го и 2-го этажей и электрика), расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, Кульпинский с.о., дер. Насоново

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 23:0028.08.2020 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384013Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту здания Общежития (Внутренняя отделка 1-го и 2-го этажей и электрика), расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, Кульпинский с.о., дер. НасоновоМосква, Дмитровское шоссе, 110

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по капитальному ремонту здания Общежития (Внутренняя отделка 1-го и 2-го этажей и электрика), расположенного по адресу: Московская область, Дмитровский район, Кульпинский с.о., дер. Насоново

    Начальная цена

    9 249 184,14

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ АЛМАЗ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.А.РАСПЛЕТИНА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО НПО АЛМАЗ
    Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ

    Адрес местонахождения

    125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,

    125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/722037/name/5f4790b353ba30.43933205

    27.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих отделочных и завершающих работ"

    Кол-во: 1.00000

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