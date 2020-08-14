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Номер извещения
ГП008745
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонт коксотушильного вагона. Коксовый цех №2.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
07.08.2020 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-49-85
Факс
+7 351 725-49-50
Адрес электронной почты
TatyanaLitvinenko@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Литвиненко Татьяна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Ремонт Коксотушительного вагона. Коксовый цех №2, согласно ТЗ. Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: плиты, подшипники, металлопрокат, запчасти, метизы, электроды, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик. Начало работ определяет Заказчик. Время проведения работы август-октябрь 2020 года.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 09:00 GMT +314.08.2020 09:0014.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008745Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт Коксотушительного вагона. Коксовый цех №2, согласно ТЗ. Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: плиты, подшипники, металлопрокат, запчасти, метизы, электроды, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик. Начало работ определяет Заказчик. Время проведения работы август-октябрь 2020 года.Челябинск
Подведение итогов не позднее
31.08.2020 09:0031.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008745Подведение итогов не позднее Ремонт Коксотушительного вагона. Коксовый цех №2, согласно ТЗ. Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: плиты, подшипники, металлопрокат, запчасти, метизы, электроды, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик. Начало работ определяет Заказчик. Время проведения работы август-октябрь 2020 года.Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.08.202031.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008745Подведение итогов не позднее Ремонт Коксотушительного вагона. Коксовый цех №2, согласно ТЗ. Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: плиты, подшипники, металлопрокат, запчасти, метизы, электроды, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик. Начало работ определяет Заказчик. Время проведения работы август-октябрь 2020 года.Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт Коксотушительного вагона. Коксовый цех №2, согласно ТЗ. Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: плиты, подшипники, металлопрокат, запчасти, метизы, электроды, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик. Начало работ определяет Заказчик. Время проведения работы август-октябрь 2020 года.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Мечел-Кокс
Все закупки и тендеры Мечел-Кокс
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, 2-я Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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