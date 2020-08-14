Лот 1

Ремонт Коксотушительного вагона. Коксовый цех №2, согласно ТЗ. Работа выполняется согласно ведомости объемов работ. Работа проводится в действующем цехе, с соблюдением всех правил и инструкций, действующих на предприятии. Присутствует работа на высоте. Основные материалы и запчасти: плиты, подшипники, металлопрокат, запчасти, метизы, электроды, газ (пропан, кислород) предоставляет Заказчик. Начало работ определяет Заказчик. Время проведения работы август-октябрь 2020 года.