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Номер извещения
ГП008623
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Страхование гражданской ответственности АО «Газпром газораспределение Киров», связанной с выполнением комплекса работ по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового газового оборудования (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
Почтовый адрес
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
Контактный телефон
+7 8332 56-11-28
Факс
--
Адрес электронной почты
N.FOFANOVA@GPGRKIROV.RU
Ф.И.О. контактного лица
ФОФАНОВА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА
Место рассмотрения предложений
Киров
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Страхование гражданской ответственности специализированных организаций, возникающей в связи с оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 08:59 GMT +318.08.2020 08:5918.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008623Дата и время окончания срока приема заявок Страхование гражданской ответственности специализированных организаций, возникающей в связи с оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГОКиров
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 08:5918.08.2020 08:5918.08.2020 08:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008623Дата и время вскрытия заявок Страхование гражданской ответственности специализированных организаций, возникающей в связи с оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГОКиров
Подведение итогов не позднее
19.08.2020 11:0019.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008623Подведение итогов не позднее Страхование гражданской ответственности специализированных организаций, возникающей в связи с оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГОКиров
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
19.08.202019.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008623Подведение итогов не позднее Страхование гражданской ответственности специализированных организаций, возникающей в связи с оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГОКиров
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Страхование гражданской ответственности специализированных организаций, возникающей в связи с оказанием услуг по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО
Начальная цена
168 750,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
Адрес местонахождения
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4,
610035, ОБЛ КИРОВСКАЯ, Г КИРОВ, УЛ ПУГАЧЕВА, 4
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во:
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