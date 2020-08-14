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Номер извещения
32009384101
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автобуса среднего класса для нужд АО «Рязаньгоргаз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
06.08.2020 13:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Почтовый адрес
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Контактный телефон
+7 4912 93-73-76
Факс
+7 4912 93-73-33
Адрес электронной почты
evg@gorgaz.ryazan.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гамазкова Елена Валериевна
Место рассмотрения предложений
390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, дом 18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автобуса среднего класса для нужд АО "Рязаньгоргаз"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автобуса среднего класса для нужд АО "Рязаньгоргаз"
Начальная цена
4 874 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Все закупки и тендеры АО РЯЗАНЬГОРГАЗ
Адрес местонахождения
390005, ОБЛ РЯЗАНСКАЯ, Г РЯЗАНЬ, УЛ СЕМАШКО, 18
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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