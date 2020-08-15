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    Главная / Торги / Поставка угля каменного

    Поставка угля каменного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.08.2020 23:0015.08.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385630Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля каменногоп ПионерскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009385630

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка угля каменного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 20:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке.7z

    Протокол_17.08.2020_32009385630.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
    Все закупки и тендеры ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

    Юридический адрес

    684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23

    Почтовый адрес

    684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23

    Контактный телефон

    +7 924 607-00-22

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    cherepanova@iks.plus

    Ф.И.О. контактного лица

    Черепанова Ксения Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    п Пионерский

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка угля каменного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.08.2020 23:00 GMT +315.08.2020 23:0015.08.2020 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385630Дата и время окончания срока приема заявок Поставка угля каменногоп Пионерский

    Подведение итогов не позднее

    17.08.2020 17:0017.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385630Подведение итогов не позднее Поставка угля каменногоп Пионерский

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.08.202017.08.2020 17:0017.08.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385630Подведение итогов не позднее Поставка угля каменногоп Пионерский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка угля каменного

    Начальная цена

    56 538 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ
    Все закупки и тендеры ИКС ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ

    Адрес местонахождения

    684017, Российская Федерация, Камчатский край, п Пионерский, Зеленая, 23

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724696/name/5f4f2e88f1a6f6.48806458

    02.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка угля каменного"

    Кол-во: 5000.00000

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