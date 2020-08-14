Выполнение кадастровых работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период строительства газопроводов до границ земельных участков на объектах в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009383819 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение кадастровых работ, необходимых для оформления прав на земельные участки на период строительства газопроводов до границ земельных участков на объектах в зоне обслуживания филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Нефтекамске Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА Юридический адрес 450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4, Почтовый адрес 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4 Контактный телефон +7 347 229-91-91 Факс {} Адрес электронной почты muslimov.d@bashgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Боярко Андрей Васильевич Место рассмотрения предложений Уфа Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

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