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Номер извещения
32009383837
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Ремонтные работы в фойе корпуса № 1 МАУДО "ДТДиМ" по адресу: г.Оренбург, ул. Карагандинская, 37а
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.08.2020 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460026, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская, 37а
Почтовый адрес
460026, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская, 37а
Контактный телефон
+7 3532 70-32-55
Факс
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Адрес электронной почты
buh@dtdm-oren.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гринева Татьяна Михайловна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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Ремонтные работы фойе корпуса № 1 МАУДО "ДТДиМ" по адресу: г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37а
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 16:00 GMT +314.08.2020 16:0014.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383837Дата и время окончания срока приема заявок Ремонтные работы фойе корпуса № 1 МАУДО "ДТДиМ" по адресу: г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37аОренбург
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 16:0114.08.2020 16:0114.08.2020 16:01Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009383837Дата и время вскрытия заявок Ремонтные работы фойе корпуса № 1 МАУДО "ДТДиМ" по адресу: г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37аОренбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонтные работы фойе корпуса № 1 МАУДО "ДТДиМ" по адресу: г. Оренбург, ул. Карагандинская, 37а
Начальная цена
849 523,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МАУДО ДТДИМ
Все закупки и тендеры МАУДО ДТДИМ
Адрес местонахождения
460026, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Карагандинская, 37а
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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