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Номер извещения
32009384264
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лот №1: Текущий ремонт помещений АБК ВОС-2, ул. 6-я Нагорная,15; Лот №2: Капитальный ремонт здания КПП НС 2-го подъёма, Павловский тракт 83д, г. Барнаул.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Полотовая закупка
Дата публикации
06.08.2020 14:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
aa.busygin@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бусыгин Антон Алексеевич
Место рассмотрения предложений
г. Барнаул
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Текущий ремонт помещений АБК ВОС-2, ул. 6-я Нагорная,15
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 10:00 GMT +328.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384264Дата и время окончания срока приема заявок Текущий ремонт помещений АБК ВОС-2, ул. 6-я Нагорная,15г. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2020 10:0028.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009384264Дата и время вскрытия заявок Текущий ремонт помещений АБК ВОС-2, ул. 6-я Нагорная,15г. Барнаул
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 08:0025.09.2020 08:0025.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384264Подведение итогов не позднее Текущий ремонт помещений АБК ВОС-2, ул. 6-я Нагорная,15г. Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Текущий ремонт помещений АБК ВОС-2, ул. 6-я Нагорная,15
Начальная цена
369 199,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
Капитальный ремонт здания КПП НС 2-го подъёма, Павловский тракт 83д, г. Барнаул.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 10:00 GMT +328.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009384264Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт здания КПП НС 2-го подъёма, Павловский тракт 83д, г. Барнаул.г. Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
28.08.2020 10:0028.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009384264Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт здания КПП НС 2-го подъёма, Павловский тракт 83д, г. Барнаул.г. Барнаул
Подведение итогов не позднее
25.09.2020 08:0025.09.2020 08:0025.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009384264Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт здания КПП НС 2-го подъёма, Павловский тракт 83д, г. Барнаул.г. Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт здания КПП НС 2-го подъёма, Павловский тракт 83д, г. Барнаул.
Начальная цена
576 951,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во:
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