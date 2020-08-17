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Номер извещения
ГП008606
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.08.2020 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62668
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
marina.ivlieva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Ивлиева Марина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.08.2020 15:00 GMT +317.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008606Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"Москва
Подведение итогов не позднее
31.12.2020 18:0031.12.2020 18:0031.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008606Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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