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    Главная / Торги / Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"

    Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008606Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008606

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    ОЗиЦС/20-00861

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_1_к_оферте_БЕМ_-_корректировка.xlsx

    Договор_поставки_Коршуновский_ГОК_БЕМ.docx

    Закупочная_документация.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62668

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    marina.ivlieva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Ивлиева Марина Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 15:00 GMT +317.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008606Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.12.2020 18:0031.12.2020 18:0031.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008606Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"Москва

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 18:0031.12.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008606Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих ковшей к экскаваторам Liebherr R9250, R9350, Komatsu PC4000Е в адрес ПАО "Коршуновский ГОК"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Коронка зуба ковша"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Клин коронки зуба ковша"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Защита межзубовая (центральная)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Защита межзубовая (правая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Защита межзубовая (левая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Защита боковая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Клин защиты"

    Кол-во: 4

    "Позиция 8"

    "Коренной адаптер правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Коренной адаптер левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Коренной адаптер центральный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Защитная коронка центральн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Защитная коронка левая."

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Защитная коронка правая."

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Фиксатор"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Коронка зуба ковша"

    Кол-во: 6

    "Позиция 16"

    "Клин фиксатора коронки"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Коронка нож боковой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Палец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "Накладка защитная прав"

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "Накладка защитная левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Адаптер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 22"

    "Палец фиксатор стопорный"

    Кол-во: 8

    "Позиция 23"

    "Коронка"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Клин коронки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Защита ковша боковая(угол)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "Адаптер зуба"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "База ТВВ"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "ФиксаторТВР"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "Фиксатор адаптера"

    Кол-во: 5

    "Позиция 30"

    "Адаптер угловой(литой угол) левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Адаптер угловой(литой угол) правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Адаптер центр-ный"

    Кол-во: 3

    "Позиция 33"

    "Крышка адаптера"

    Кол-во: 5

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