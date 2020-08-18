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    Главная / Торги / Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников АО "Челябинскгоргаз"

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников АО "Челябинскгоргаз"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 21:5918.08.2020 21:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383698Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников предприятияЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009383698

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1141

    Наименование закупки

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников АО "Челябинскгоргаз"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.08.2020 12:31

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение_№3_к_ТЗ.docx

    Форма_9_Справка_соответствия_дополнительным_требованиям.docx

    Приложение_3_Методика.docx

    Документация.docx

    Приложение_2_Техническая_часть.xlsx

    Извещение_(ред._2).doc

    Уведомление_о_продлении.pdf

    Приложение_№1_к_заявке.docx

    Приложение_№1_к_ТЗ.docx

    Приложение_№2_к_ТЗ.docx

    Приложение_№4_к_ТЗ.docx

    Приложение_№2_к_заявке.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Юридический адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Почтовый адрес

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Контактный телефон

    +7 351 261-20-96

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    A.Pupyshev@chelgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пупышев Алексей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников предприятия

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 15:0020.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383698Подведение итогов не позднее Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников предприятияЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) работников предприятия

    Начальная цена

    493 660,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ЧЕЛЯБИНСКГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    454087, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, Рылеева, 8

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718233/name/5f3fa5e46c4316.68599692

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность больничных организаций"

    Кол-во: 1

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