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    Главная / Торги / Право заключения договора на поставку столбиков твердосплавных (Проект № 171-20).

    Право заключения договора на поставку столбиков твердосплавных (Проект № 171-20).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383713Дата и время окончания срока приема заявок Поставка столбиков твердосплавных (Проект 171-20)Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009383713

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Право заключения договора на поставку столбиков твердосплавных (Проект № 171-20).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.08.2020 12:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_проведении_запроса_котировок.doc

    протокол_№_672_от_18.08.2020.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка столбиков твердосплавных (Проект 171-20)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    18.08.202018.08.2020 23:5918.08.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009383713Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка столбиков твердосплавных (Проект 171-20)Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Подведение итогов не позднее

    25.08.2020 23:5925.08.2020 23:5925.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383713Подведение итогов не позднее Поставка столбиков твердосплавных (Проект 171-20)Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.202025.08.2020 23:5925.08.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383713Подведение итогов не позднее Поставка столбиков твердосплавных (Проект 171-20)Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка столбиков твердосплавных (Проект 171-20)

    Начальная цена

    6 809 821,88

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/717269/name/5f3e60ba4a4fc0.83324094

    20.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая неспециализированная"

    Кол-во: 1349.00000

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