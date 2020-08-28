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Номер извещения
32009383676
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Покупка автомобиля
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
06.08.2020 12:24
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440046, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ПОПОВА, СТР 36, КОМНАТА 22
Почтовый адрес
440046, Пензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213
Контактный телефон
+7 412 23-31938 доб. 342229619
Факс
Адрес электронной почты
info@censovet.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макаров Виталий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Пензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Покупка автомобиля
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.08.2020 10:00 GMT +328.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383676Дата и время окончания срока приема заявок Покупка автомобиляПензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213
Дата окончания срока рассмотрения заявок
03.09.2020 23:5903.09.2020 23:5903.09.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009383676Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка автомобиляПензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213
Дата и время проведения
07.09.2020 10:0007.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009383676Дата и время проведения Покупка автомобиляПензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213
Подведение итогов не позднее
09.09.2020 23:5909.09.2020 23:5909.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383676Подведение итогов не позднее Покупка автомобиляПензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Покупка автомобиля
Начальная цена
919 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБУ Бессоновская райсббж
Все закупки и тендеры ГБУ Бессоновская райсббж
Адрес местонахождения
440000, Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский, Бессоновка, Максюшина, 37
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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