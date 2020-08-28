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    Главная / Торги / Покупка автомобиля

    Покупка автомобиля

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383676Дата и время окончания срока приема заявок Покупка автомобиляПензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009383676

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Покупка автомобиля

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    06.08.2020 12:24

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    обоснование_цены.jpeg

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕННЫЙ СОВЕТНИК
    Все закупки и тендеры МСО ЦС, ООО МСО ЦЕННЫЙ СОВЕТНИК

    Юридический адрес

    440046, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ ПОПОВА, СТР 36, КОМНАТА 22

    Почтовый адрес

    440046, Пензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213

    Контактный телефон

    +7 412 23-31938 доб. 342229619

    Факс

    Адрес электронной почты

    info@censovet.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макаров Виталий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Пензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Покупка автомобиля

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.08.2020 10:00 GMT +328.08.2020 10:0028.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383676Дата и время окончания срока приема заявок Покупка автомобиляПензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    03.09.2020 23:5903.09.2020 23:5903.09.2020 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009383676Дата окончания срока рассмотрения заявок Покупка автомобиляПензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213

    Дата и время проведения

    07.09.2020 10:0007.09.2020 10:0007.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009383676Дата и время проведения Покупка автомобиляПензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2020 23:5909.09.2020 23:5909.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383676Подведение итогов не позднее Покупка автомобиляПензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 23:5909.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383676Подведение итогов не позднее Покупка автомобиляПензенская область, г. Пенза, ул. Попова 36, оф. 213

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Покупка автомобиля

    Начальная цена

    919 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГБУ Бессоновская райсббж
    Все закупки и тендеры ГБУ Бессоновская райсббж

    Адрес местонахождения

    440000, Российская Федерация, Пензенская область, Бессоновский, Бессоновка, Максюшина, 37

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    обоснование цены

    13.08.2020

    Документация.docx

    13.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Легковой автомобиль"

    Кол-во: 1.00000

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