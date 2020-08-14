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Наименование процедуры
Реализация трубы НКТ-73 ст 5,51, в количестве 5 000 шт. бывшей в эксплуатации от 10 СПО.
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, Нижневартовск г, 11П ул, дом 15
Номер извещения
ГП008642
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Предмет договора
Труба НКТ - 73 мм ст. 5,51
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 14:45 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Насосно-компрессорные трубы (НКТ) - 73 мм, ст. 5,51 в количестве 5 000 штук, примерный вес 450 тонн, с наработкой от 10 СПО.
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПЕТРО ВЕЛТ ТЕХНОЛОДЖИС
Юридический адрес
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Контактный телефон
+7 999 551-21-27
Адрес электронной почты
Maksim.Treskunov@pewete.com
Ф.И.О. контактного лица
Трескунов Максим Вениаминович
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Аваряскина Ольга
Адрес эл. почты продавца/инициатора
pwt@pewete.com
Телефон продавца/инициатора
+7 495 780-73-27
Адрес местонахождения продавца/инициатора
119180, Российская Федерация, Москва, 2-й Казачий пер., д. 4 стр. 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Наилучшая цена
Требования, предъявляемые к Участнику
Юридическое лицо, действующее в соответствии с законодательством РФ.
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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