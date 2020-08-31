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    Главная / Торги / САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

    САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020382Дата и время окончания срока приема заявок САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП020382

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    378315

    Наименование закупки

    САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    12.08.2020 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение_№_2_-_ТЗ.pdf

    378315__Приложение_№_4_Существенные_условия_поставки.doc

    378315_Закупочная_ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc

    Приложение_№_3_-_Проект_Договора_с_Приложениями.doc

    Приложение_№_3.1_-_типовые_спецификации.doc

    Приложение_№5._Уведомление.docx

    ГП020382_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Челябинский металлургический комбинат
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Юридический адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Почтовый адрес

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Контактный телефон

    +7 351 725-50-87

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    NatalyaBelonozhkova@mechel.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белоножкова Наталья Геннадьевна

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 12:00 GMT +331.08.2020 12:0031.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020382Дата и время окончания срока приема заявок САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    25.09.2020 12:0025.09.2020 12:0025.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020382Подведение итогов не позднее САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.09.202025.09.2020 12:0025.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020382Подведение итогов не позднее САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    САНТЕХНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЧМК
    Все закупки и тендеры ПАО ЧМК

    Адрес местонахождения

    454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/787931/name/5fc0c74f0768e1.27046770

    27.11.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "БАЧОК СМЫВНОЙ САНФАЯНСОВЫЙ"

    Кол-во: 33

    "Позиция 2"

    "ЗАГЛУШКА 110 ДЛЯ ВНУТР. КАН."

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "ЗАГЛУШКА 50 ДЛЯ ВНУТР. КАН."

    Кол-во: 42

    "Позиция 4"

    "КРАН ШАРОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ PPR D20"

    Кол-во: 73

    "Позиция 5"

    "КРАН ШАРОВЫЙ ЗАПОРНЫЙ PPR D25"

    Кол-во: 22

    "Позиция 6"

    "КРЕСТОВИНА ПЕРЕХОДНАЯ PPR 25-20ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "МУФТА 20 ППРС"

    Кол-во: 41

    "Позиция 8"

    "МУФТА КОМБ. 32Х1 ВР"

    Кол-во: 512

    "Позиция 9"

    "МУФТА ПЕРЕХОДН.25-20ММ PPR2520"

    Кол-во: 24

    "Позиция 10"

    "МУФТА ПЕРЕХОДНАЯ PPR 40-25ММ"

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "МУФТА ППРС 40Х32"

    Кол-во: 44

    "Позиция 12"

    "МУФТА РАЗЪЕМНАЯ D20 3:4"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "МУФТА РАЗЪЕМНАЯ D25 1"

    Кол-во: 7

    "Позиция 14"

    "МУФТА РАЗЪЕМНАЯ D40 1 1:2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ОБВОД МУФТОВЫЙ ППРС 20"

    Кол-во: 16

    "Позиция 16"

    "ОТВОД 110 УГОЛ 45 ДЛЯ ВНУТР. КАН."

    Кол-во: 22

    "Позиция 17"

    "ОТВОД 50 УГОЛ 45 ДЛЯ ВНУТР. КАН."

    Кол-во: 99

    "Позиция 18"

    "ПАТРУБОК ПРИБОРНЫЙ КАНАЛ. PPR 50ММ"

    Кол-во: 53

    "Позиция 19"

    "ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТР. 110Х50 ДЛЯ ВНУТР. КАН."

    Кол-во: 16

    "Позиция 20"

    "ПЛАНКА ДЛЯ СМЕСИТЕЛЯ PPRC HP 20-3/4"

    Кол-во: 660

    "Позиция 21"

    "ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ PPR 20ММ"

    Кол-во: 58

    "Позиция 22"

    "ПРОБКА РЕЗЬБОВАЯ PPR 25ММ"

    Кол-во: 6

    "Позиция 23"

    "РАДИАТОР АЛЮМ. 10 СЕКЦИЙ"

    Кол-во: 10

    "Позиция 24"

    "РЕШЕТКА ВЕНТ. 200Х200"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "СИФОН ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА"

    Кол-во: 53

    "Позиция 26"

    "СЛИВ ДЛЯ УНИТАЗА 110"

    Кол-во: 33

    "Позиция 27"

    "СМЕСИТЕЛЬ ВАННА"

    Кол-во: 8

    "Позиция 28"

    "СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ РАКОВИНЫ"

    Кол-во: 45

    "Позиция 29"

    "ТРАП С КОСЫМ ОТВОДОМ ТК50"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "ТРАП СЛИВНОЙ 150Х200 ПЛАСТИК"

    Кол-во: 30

    "Позиция 31"

    "ТРОЙНИК 20 ППРС"

    Кол-во: 25

    "Позиция 32"

    "ТРОЙНИК 45 110Х110 ППР"

    Кол-во: 17

    "Позиция 33"

    "ТРОЙНИК 45 110Х50 ППР"

    Кол-во: 21

    "Позиция 34"

    "ТРОЙНИК 90 110Х110 ПОЛИТРОН"

    Кол-во: 33

    "Позиция 35"

    "ТРОЙНИК 90 110Х50 ПОЛИТРОН"

    Кол-во: 2

    "Позиция 36"

    "ТРОЙНИК 90 50Х50 ППР"

    Кол-во: 61

    "Позиция 37"

    "ТРОЙНИК D32 ППРС"

    Кол-во: 80

    "Позиция 38"

    "ТРОЙНИК НАРУЖНЫЙ 160/110Х45 ПВХ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "ТРОЙНИК ПЕРЕХОДН.25Х20Х25 PPRT252025"

    Кол-во: 48

    "Позиция 40"

    "ТРОЙНИК ПОЛИПРОП. 40Х25Х40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 41"

    "ТРОЙНИК ППРС 40Х20Х40"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "ТРОЙНИК РР-R ДН20"

    Кол-во: 111

    "Позиция 43"

    "ТРОЙНИК РР-R ДН25"

    Кол-во: 20

    "Позиция 44"

    "ТРОЙНИК РР-R ДН40"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "ТРУБА 20Х(3,4) PN 25 АРМ. СТЕКЛОВОЛ. ППР"

    Кол-во: 264

    "Позиция 46"

    "ТРУБА 25Х(4,2) PN 25 АРМ. СТЕКЛОВОЛ. ППР"

    Кол-во: 32

    "Позиция 47"

    "ТРУБА 40 АРМИР. PN25 ППРС"

    Кол-во: 308

    "Позиция 48"

    "ТРУБА ВНУТР. КАН. Д110 L-1000 ММ"

    Кол-во: 55

    "Позиция 49"

    "ТРУБА Д50 ММ L-1000 ММ ВНУТР. КАН."

    Кол-во: 110

    "Позиция 50"

    "УГОЛОК 32 45 ППРС"

    Кол-во: 64

    "Позиция 51"

    "УГОЛОК ПЕРЕХОД. L-32Х20"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "УГОЛЬНИК 32 90ГР ППРС"

    Кол-во: 64

    "Позиция 53"

    "УГОЛЬНИК 40 90 ППРС"

    Кол-во: 29

    "Позиция 54"

    "УГОЛЬНИК PP-R ДН25Х90"

    Кол-во: 36

    "Позиция 55"

    "УГОЛЬНИК РР-R ДН20Х90"

    Кол-во: 30

    "Позиция 56"

    "УМЫВАЛЬНИК"

    Кол-во: 25

    "Позиция 57"

    "УНИТАЗ В СБОРЕ (КНОПКА) В КОМПЛ. С АРМ.(бачок, унитаз, сиденье, крепление)"

    Кол-во: 34

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