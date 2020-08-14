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Номер извещения
32009383579
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции тепловых сетей на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Киров» 143/43/2020/ТЭН
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос лучших условий
Дата публикации
06.08.2020 12:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117133, Российская Федерация, Москва, Академика Варги, 8 корпус 1 помещение ХХХVII, комната 12
Почтовый адрес
117133, Российская Федерация, Москва, Академика Варги, 8 корпус 1 помещение ХХХVII, комната 12
Контактный телефон
+7 812 207-01-05
Факс
Адрес электронной почты
klochkova.ea@gpte.ru
Ф.И.О. контактного лица
Савина Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции тепловых сетей на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Киров» 143/43/2020/ТЭН
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.08.2020 10:00 GMT +314.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383579Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции тепловых сетей на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Киров» 143/43/2020/ТЭНМосква
Дата и время вскрытия заявок
14.08.2020 10:0014.08.2020 10:0014.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009383579Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции тепловых сетей на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Киров» 143/43/2020/ТЭНМосква
Подведение итогов не позднее
14.09.2020 17:0014.09.2020 17:0014.09.2020 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383579Подведение итогов не позднее Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции тепловых сетей на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Киров» 143/43/2020/ТЭНМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции тепловых сетей на объектах ООО «Газпром теплоэнерго Киров» 143/43/2020/ТЭН
Начальная цена
4 228 821,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА
Все закупки и тендеры ТЕПЛОЭНЕРГОНАЛАДКА
Адрес местонахождения
117133, Российская Федерация, Москва, Академика Варги, 8 корпус 1 помещение ХХХVII, комната 12
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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