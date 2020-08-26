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    Главная / Торги / Поставка нитриловых перчаток.

    Поставка нитриловых перчаток.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.08.2020 16:0026.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383576Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нитриловых перчаток для нужд ОАО «Аэропорт Анапа»КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009383576

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка нитриловых перчаток.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.08.2020 12:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Реестр_изменений_20.08.docx

    ЗД_ЗК_563_564_565_Совместная_V_3.doc

    Протокол_ЗК_563_АА.doc

    Протокол_ЗК_565_МАС.doc

    Протокол_ЗК_564_МАКр.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Юридический адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Почтовый адрес

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Контактный телефон

    +7 861 219-10-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    A.Shelepova@krr.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Шелепова Анастасия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка нитриловых перчаток для нужд ОАО «Аэропорт Анапа»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.08.2020 16:00 GMT +326.08.2020 16:0026.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383576Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нитриловых перчаток для нужд ОАО «Аэропорт Анапа»Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    26.08.2020 16:0026.08.2020 16:0026.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009383576Дата и время вскрытия заявок Поставка нитриловых перчаток для нужд ОАО «Аэропорт Анапа»Краснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.09.202023.09.2020 16:0023.09.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383576Подведение итогов не позднее Поставка нитриловых перчаток для нужд ОАО «Аэропорт Анапа»Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка нитриловых перчаток для нужд ОАО «Аэропорт Анапа»

    Начальная цена

    3 916 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
    Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "

    Адрес местонахождения

    353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР

    Адрес местонахождения

    350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"

    Адрес местонахождения

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,

    354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/725843/name/5f50b5a14cae93.79106328

    03.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/725846/name/5f50b5af067552.04745882

    03.09.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/725844/name/5f50b5a872f212.06917242

    03.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 2"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

    "Позиция 3"

    "Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки"

    Кол-во:

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