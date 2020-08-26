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Номер извещения
32009383576
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка нитриловых перчаток.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.08.2020 12:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Почтовый адрес
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Контактный телефон
+7 861 219-10-92
Факс
Адрес электронной почты
A.Shelepova@krr.aero
Ф.И.О. контактного лица
Шелепова Анастасия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка нитриловых перчаток для нужд ОАО «Аэропорт Анапа»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.08.2020 16:00 GMT +326.08.2020 16:0026.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383576Дата и время окончания срока приема заявок Поставка нитриловых перчаток для нужд ОАО «Аэропорт Анапа»Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
26.08.2020 16:0026.08.2020 16:0026.08.2020 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009383576Дата и время вскрытия заявок Поставка нитриловых перчаток для нужд ОАО «Аэропорт Анапа»Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка нитриловых перчаток для нужд ОАО «Аэропорт Анапа»
Начальная цена
3 916 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Все закупки и тендеры ОАО " АЭРОПОРТ АНАПА "
Адрес местонахождения
353447, Российская Федерация, Краснодарский край, Анапа, Аэопорт, Аэропрт
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ КРАСНОДАР АО МАКР
Адрес местонахождения
350912, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Им Евдокии Бершанской (Пашковский Жилой, 355
Наименование заказчика
АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СОЧИ" АО "МАС"
Адрес местонахождения
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ,
354340, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г СОЧИ, ТЕР АЭРОПОРТ
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
Кол-во: 1.00000
Кол-во:
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