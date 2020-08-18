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Номер извещения
32009383917
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
КО-032-ПП-20 на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт нежилых строений производственной базы ООО «Тюмень Водоканал», расположены по адресу: ул. Демьяна Бедного, 90; ул. Демьяна Бедного, 90 стр.6
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.08.2020 13:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1734
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
l.dorogina@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дорогина Любовь Александровна
Место рассмотрения предложений
115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1,эт.12
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Капитальный ремонт нежилых строений производственной базы ООО «Тюмень Водоканал», расположены по адресу: ул. Демьяна Бедного, 90; ул. Демьяна Бедного, 90 стр.6
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 09:00 GMT +318.08.2020 09:0018.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383917Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт нежилых строений производственной базы ООО «Тюмень Водоканал», расположены по адресу: ул. Демьяна Бедного, 90; ул. Демьяна Бедного, 90 стр.6115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1,эт.12
Подведение итогов не позднее
24.09.2020 12:0024.09.2020 12:0024.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383917Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт нежилых строений производственной базы ООО «Тюмень Водоканал», расположены по адресу: ул. Демьяна Бедного, 90; ул. Демьяна Бедного, 90 стр.6115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1,эт.12
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
24.09.202024.09.2020 12:0024.09.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383917Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт нежилых строений производственной базы ООО «Тюмень Водоканал», расположены по адресу: ул. Демьяна Бедного, 90; ул. Демьяна Бедного, 90 стр.6115191, г. Москва, Бережковская набережная, д.38, стр. 1,эт.12
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт нежилых строений производственной базы ООО «Тюмень Водоканал», расположены по адресу: ул. Демьяна Бедного, 90; ул. Демьяна Бедного, 90 стр.6
Начальная цена
31 873 194,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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