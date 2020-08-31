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Номер извещения
32009383455
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint Security
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
06.08.2020 11:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 495 797-33-33 доб. 27444
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
zakupki-center@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петров Роман Борисович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint Security
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.08.2020 09:00 GMT +331.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383455Дата и время окончания срока приема заявок Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint SecurityМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
02.09.2020 11:0002.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009383455Дата окончания срока рассмотрения заявок Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint SecurityМосква
Дата и время проведения
04.09.2020 10:0004.09.2020 10:0004.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009383455Дата и время проведения Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint SecurityМосква
Подведение итогов не позднее
09.09.2020 11:0009.09.2020 11:0009.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383455Подведение итогов не позднее Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint SecurityМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint Security
Начальная цена
6 476 688,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
32 383,44 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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