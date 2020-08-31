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    Главная / Торги / Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint Security

    Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint Security

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383455Дата и время окончания срока приема заявок Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint SecurityМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009383455

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint Security

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Дата публикации

    06.08.2020 11:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Аукцион_для_всех_без_КО_редакция_2.docx

    решение.pdf

    Протокол_381_ОА_ГО_продление_Kaspersky_2е_части_и_Итоги.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 495 797-33-33 доб. 27444

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    zakupki-center@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петров Роман Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint Security

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.08.2020 09:00 GMT +331.08.2020 09:0031.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383455Дата и время окончания срока приема заявок Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint SecurityМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    02.09.2020 11:0002.09.2020 11:0002.09.2020 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009383455Дата окончания срока рассмотрения заявок Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint SecurityМосква

    Дата и время проведения

    04.09.2020 10:0004.09.2020 10:0004.09.2020 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009383455Дата и время проведения Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint SecurityМосква

    Подведение итогов не позднее

    09.09.2020 11:0009.09.2020 11:0009.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383455Подведение итогов не позднее Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint SecurityМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.09.202009.09.2020 11:0009.09.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383455Подведение итогов не позднее Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint SecurityМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продление корпоративных лицензий Kaspersky Endpoint Security

    Начальная цена

    6 476 688,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    32 383,44 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    32 383,44

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/729218/name/5f58d417aaba06.52283006

    09.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая компьютерами и периферийными устройствами"

    Кол-во: 1.00000

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