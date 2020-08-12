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Номер извещения
ГП008654
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Организация и осуществление транспортировки элементов крепления СПЗАЗ по маршруту ПАО «Уралхиммаш» (Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33) - АО «Морской порт Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.08.2020 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-00
Факс
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Адрес электронной почты
Nikolai.Sharov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шаров Николай Михайлович
Место рассмотрения предложений
620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33
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Организация и осуществление транспортировки элементов крепления СПЗАЗ по маршруту ПАО «Уралхиммаш» (Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33) - АО «Морской порт Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.08.2020 22:00 GMT +312.08.2020 22:0012.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008654Дата и время окончания срока приема заявок Организация и осуществление транспортировки элементов крепления СПЗАЗ по маршруту ПАО «Уралхиммаш» (Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33) - АО «Морской порт Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург). 620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33
Дата и время вскрытия заявок
12.08.2020 22:0012.08.2020 22:0012.08.2020 22:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008654Дата и время вскрытия заявок Организация и осуществление транспортировки элементов крепления СПЗАЗ по маршруту ПАО «Уралхиммаш» (Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33) - АО «Морской порт Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург). 620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.10.202012.10.2020 22:0012.10.2020 22:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008654Подведение итогов не позднее Организация и осуществление транспортировки элементов крепления СПЗАЗ по маршруту ПАО «Уралхиммаш» (Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33) - АО «Морской порт Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург). 620010, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Хибиногорский переулок, 33
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Организация и осуществление транспортировки элементов крепления СПЗАЗ по маршруту ПАО «Уралхиммаш» (Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, д. 33) - АО «Морской порт Санкт-Петербург» (г. Санкт-Петербург).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1
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