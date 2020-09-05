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    Главная / Торги / Запчасти прочие

    Запчасти прочие

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.09.2020 12:0005.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008587Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти прочие ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008587

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти прочие

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 11:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Презентация_Запчасти_разной_направленности.pdf

    ГП008587.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти прочие

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.09.2020 12:00 GMT +305.09.2020 12:0005.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008587Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти прочие Химки

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2020 09:0007.09.2020 09:0007.09.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008587Подведение итогов не позднее Запчасти прочие Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202007.09.2020 09:0007.09.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008587Подведение итогов не позднее Запчасти прочие Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти прочие

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Презентация

    06.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727158/name/5f55cd086fb3c2.94542354

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ПОДШИПНИК ПРИВОДНОГО БАРАБАНА 1114536"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "ПОДШИПНИК ПРИВОДНОГО БАРАБАНА 1114537"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "ПОДШИПНИК РЕДУКТОР.ПР.МОСТ.2310КМ(N310)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "ПОДШИПНИК СТУПИЦЫ 410912 PBK3589"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ПОДШИПНИК 7309"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ПОДШИПНИК 7309"

    Кол-во: 48

    "Позиция 7"

    "МУФТА ПОДШИПНИКА СЦЕП.DW058/312314363071"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ 95Х80 1112839"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "ВЕНЕЦ МАХОВИКА ВАЗ-2108-1005125"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "КОЛОДКА ТОРМОЗ.ЗАДН. ВАЗ-2108-3502090"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "КОЛОДКА ТОРМОЗ.ПЕРЕДН.ВАЗ2108-3501080"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "МУФТА ПОДШИПНИКА СЦЕП.DW058/312314363071"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "НАКОНЕЧНИК РУЛ.ТЯГИ ВАЗ-2108-3414056/57"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "ОПОРА ДВИГАТЕЛЯ ВАЗ -2108-1001046-10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "ОПОРА ШАРОВАЯ ВАЗ-2108-2904185"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "ПРУЖИНА СЖАТИЯ 4Х43-72 СТ60С2А"

    Кол-во: 94

    "Позиция 17"

    "САЛЬНИК КПП 16Х30Х7 ВАЗ-2108-1703042"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "СТУПИЦА С ТОРМОЗНЫМ БАРАБАНОМ 131-310300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "ТРОС СТОЯНОЧН.ТОРМ.ВАЗ-2108-3508180-01"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "ФОРСУНКА VAZ20734 (4318A00140)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "ШКВОРЕНЬ 5400037-124"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "РОЛИК COLSON NBPN070MOBRA Д/ГРУЗОВ.ТЕЛЕГ"

    Кол-во: 200

    "Позиция 23"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1322581А 12/24В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ NC 82-68C7300178"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "УКАЗАТЕЛЬ ПОВОР.44155640008,2ВА008805257"

    Кол-во: 2

    "Позиция 26"

    "УКАЗАТЕЛЬ ПОВОР.44155640012,2ВА008221007"

    Кол-во: 2

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