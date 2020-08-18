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Номер извещения
32009383414
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение комплекса кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков на период эксплуатации объектов газоснабжения АО «Газпром газораспределение Чебоксары»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 11:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
Почтовый адрес
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А
Контактный телефон
+7 8352 54-01-79
Факс
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Адрес электронной почты
surovano@chsetgaz.ru.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сурова Наталья Олеговна
Место рассмотрения предложений
428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»
Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия
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Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 11:59 GMT +318.08.2020 11:5918.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383414Дата и время окончания срока приема заявок Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 12:0018.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009383414Дата и время вскрытия заявок Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 16:3021.08.2020 16:3021.08.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383414Подведение итогов не позднее Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод
Начальная цена
115 200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
Адрес местонахождения
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,
428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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