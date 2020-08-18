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    Главная / Торги / Выполнение комплекса кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков на период эксплуатации объектов газоснабжения АО «Газпром газораспределение Чебоксары»

    Выполнение комплекса кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков на период эксплуатации объектов газоснабжения АО «Газпром газораспределение Чебоксары»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 11:5918.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383414Дата и время окончания срока приема заявок Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009383414

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    58-10/2020

    Наименование закупки

    Выполнение комплекса кадастровых работ по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков на период эксплуатации объектов газоснабжения АО «Газпром газораспределение Чебоксары»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.08.2020 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол_итоговый.PDF

    ТЗ_Услуги_по_постановке_на_кадастровый_учет.rar

    Проект_договора_подряда.doc

    извещение.docx

    ДОКУМЕНТАЦИЯ.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Юридический адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    Почтовый адрес

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Контактный телефон

    +7 8352 54-01-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    surovano@chsetgaz.ru.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сурова Наталья Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 11:59 GMT +318.08.2020 11:5918.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383414Дата и время окончания срока приема заявок Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 12:0018.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009383414Дата и время вскрытия заявок Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»

    Подведение итогов не позднее

    21.08.2020 16:3021.08.2020 16:3021.08.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383414Подведение итогов не позднее Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 16:3021.08.2020 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383414Подведение итогов не позднее Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод 428024, Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 19 «А»

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работы землеустроительные по формированию земельных участков под газопровод

    Начальная цена

    115 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕБОКСАРЫ

    Адрес местонахождения

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А,

    428024, - ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА -, Г ЧЕБОКСАРЫ, ПР-КТ И.Я.ЯКОВЛЕВА, 19, А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/720236/name/5f450abf020a02.85721286

    25.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа"

    Кол-во: 1.00000

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