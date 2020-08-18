Проведение комплекса кадастровых работ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН о координатах характерных точек границ Объектов, о границах зон с особыми условиями использования территории под Объектами (охранные зоны).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009383363 Уникальный номер закупки Номер закупки АВ0000551 Наименование закупки Проведение комплекса кадастровых работ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН о координатах характерных точек границ Объектов, о границах зон с особыми условиями использования территории под Объектами (охранные зоны). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Юридический адрес 214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10, Почтовый адрес 214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10 Контактный телефон +7 4812 61-11-79 Факс {} Адрес электронной почты marashuk@gas-smolensk.ru Ф.И.О. контактного лица Маращук Татьяна Алексеевна Место рассмотрения предложений Смоленск Закупки и тендеры Смоленская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru