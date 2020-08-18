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    Главная / Торги / Проведение комплекса кадастровых работ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН о координатах характерных точек границ Объектов, о границах зон с особыми условиями использования территории под Объектами (охранные зоны).

    Проведение комплекса кадастровых работ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН о координатах характерных точек границ Объектов, о границах зон с особыми условиями использования территории под Объектами (охранные зоны).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 10:0018.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009383337Дата и время окончания срока приема заявок Проведение комплекса кадастровых работ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН о координатах характерных точек границ Объектов, о границах зон с особыми условиями использования территории под Объектами (охранные зоны).СмоленскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009383337

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АВ0000545

    Наименование закупки

    Проведение комплекса кадастровых работ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН о координатах характерных точек границ Объектов, о границах зон с особыми условиями использования территории под Объектами (охранные зоны).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.08.2020 11:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_о_внесении_изменений_в_ЗП_№2.pdf

    Приложение_к_Форме_1_–_КП.docx

    Извещение_об_открытом_конкурентном_отборе_в_эл._форме.docx

    Приложение_№1_Проект_договора.doc

    Приложение_№2_Техническая_часть.docx

    Приложение_№3_-_Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    Приложение_к_ТЧ._Перечень_объектов.xlsx

    Приложение_к_ТЧ._Расчет_начальной_максимальной_цены..xlsx

    Документация_конкурентного_отбора_в_электронной_форме.docx

    протокол.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Юридический адрес

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    Почтовый адрес

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Контактный телефон

    +7 4812 61-11-79

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    marashuk@gas-smolensk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маращук Татьяна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Смоленск

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Проведение комплекса кадастровых работ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН о координатах характерных точек границ Объектов, о границах зон с особыми условиями использования территории под Объектами (охранные зоны).

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.08.202020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383337Подведение итогов не позднее Проведение комплекса кадастровых работ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН о координатах характерных точек границ Объектов, о границах зон с особыми условиями использования территории под Объектами (охранные зоны).Смоленск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение комплекса кадастровых работ, необходимых для внесения сведений в ЕГРН о координатах характерных точек границ Объектов, о границах зон с особыми условиями использования территории под Объектами (охранные зоны).

    Начальная цена

    515 703,02

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК

    Адрес местонахождения

    214019, ОБЛ СМОЛЕНСКАЯ, Г СМОЛЕНСК, ПРОЕЗД ТРАМВАЙНЫЙ, 10,

    214019, Смоленская область, г. Смоленск, Трамвайный проезд, д.10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/718172/name/5f3fa0bc2d4c25.22335571

    21.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1.00000

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