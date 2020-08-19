Оказание услуг по проведению контрольных замеров качества атмосферного воздуха по проекту предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Бежецке

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009383277 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание услуг по проведению контрольных замеров качества атмосферного воздуха по проекту предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г. Бежецке Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ

Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ Юридический адрес 170026, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ ФУРМАНОВА, 12/4, Почтовый адрес 170026, Российская Федерация, Тверская область, Тверь, Фурманова, 12/4 Контактный телефон +7 4822 52-65-81 Факс {} Адрес электронной почты naumova@togas.tvcom.ru Ф.И.О. контактного лица Наумова Татьяна Олеговна Место рассмотрения предложений Тверь Закупки и тендеры Тверская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru