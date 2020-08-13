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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009383249
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Передача неисключительных прав на использование средств защиты информации от несанкционированного доступа, лицензий на программное обеспечение, поставка установочного комплекта СЗИ и оказание услуг по установке программных продуктов на специально оборудованные рабочие места
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.08.2020 11:00
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,
Почтовый адрес
127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40
Контактный телефон
+7 495 689-95-35 доб. 2316
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@tmnpo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиванова Нина Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Передача неисключительных прав на использование средств защиты информации от несанкционированного доступа, лицензий на программное обеспечение, поставка установочного комплекта СЗИ и оказание услуг по установке программных продуктов на специально оборудованные рабочие места
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.08.202014.08.2020 10:3014.08.2020 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383249Подведение итогов не позднее Передача неисключительных прав на использование средств защиты информации от несанкционированного доступа, лицензий на программное обеспечение, поставка установочного комплекта СЗИ и оказание услуг по установке программных продуктов на специально оборудованные рабочие места Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Передача неисключительных прав на использование средств защиты информации от несанкционированного доступа, лицензий на программное обеспечение, поставка установочного комплекта СЗИ и оказание услуг по установке программных продуктов на специально оборудованные рабочие места
Начальная цена
1 936 720,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПО "ТЕХНОМАШ"
Адрес местонахождения
127018, Г МОСКВА, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40,
127018, Г МОСКВА77, ПРОЕЗД МАРЬИНОЙ РОЩИ 3-Й, 40
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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