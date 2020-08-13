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Номер извещения
ГП008577
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связи
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 10:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Контактный телефон
+7 317 56-10001 доб. 9127
Факс
+7 81375 6-10-00
Адрес электронной почты
Ekaterina.Andryusyuk@novatek.ru
Ф.И.О. контактного лица
Андрюсюк Екатерина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.08.2020 09:00 GMT +313.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008577Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связиСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
13.08.2020 09:0013.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008577Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связиСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
28.08.2020 16:0028.08.2020 16:0028.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008577Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связиСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связи
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
Адрес местонахождения
188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 40
Кол-во: 30
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 80
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 12
Кол-во: 18
Кол-во: 18
Кол-во: 38
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Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 60
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 21
Кол-во: 21
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