Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связи

Подведение итогов не позднее

Дата и время вскрытия заявок

Дата и время окончания срока приема заявок

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Размер обеспечения заявки (в рублях)

Цена не указана

Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связи

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Требования к документации

191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Комплект ключей авторизации функции на 10 пользователей SIP сторонних производителей (CD)." Кол-во: 4

"Позиция 2" "Абонентские лицензии SmartPTT PLUS Radio Licences 1-100 (за 1 лицензию), 51-100 лицензий SPTTL0100" Кол-во: 50

"Позиция 3" "Блок питания AA23520 для репитера MTR3000 Motorola" Кол-во: 2

"Позиция 4" "Защитный чехол для радиотелефонов Ascom d81EX" Кол-во: 20

"Позиция 5" "GSM Усилитель (репитер) PicoСell E900 BST" Кол-во: 3

"Позиция 6" "GSM Усилитель (репитер) PicoСell 1800 SXL" Кол-во: 1

"Позиция 7" "Пульт цифровой системный Tadiran Coral FlexSet 121S" Кол-во: 10

"Позиция 8" "Пульт цифровой системный Tadiran Coral FlexSet 281S (BLK)" Кол-во: 10

"Позиция 9" "Кабель DEXP DisplayPort - DisplayPort, 1.8 м" Кол-во: 10

"Позиция 10" "Разъем ОНЦ-РГ-09-4/14-Р14" Кол-во: 1

"Позиция 11" "Контейнер для пробоотбоников Zarges" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Первичная литиевая батарея Ultralife" Кол-во: 5

"Позиция 13" "Блок питания для весовых терминалов" Кол-во: 2

"Позиция 14" "Аккумуляторная батарея FIAMM 12 FGL17" Кол-во: 40

"Позиция 15" "Аккумуляторная батарея FIAMM 12 FGHL48" Кол-во: 30

"Позиция 16" "Бирка кабельная У-136 (упаковка 100 шт)" Кол-во: 15

"Позиция 17" "Аккумулятор Fluke BP120M Hикель-металл-гидридный аккумулятор" Кол-во: 1

"Позиция 18" "1-портовый конвертер USB в RS-232/422/485 MOXA Uport 1150" Кол-во: 1

"Позиция 19" "Аккумулятор GP NiMH 2700 mAh AA" Кол-во: 20

"Позиция 20" "Аккумулятор GP NiMH 1000 mAh AAA" Кол-во: 20

"Позиция 21" "Телевизор с диагональю 128 см. (50,39 дюймов)" Кол-во: 1

"Позиция 22" "Серверная стойка GYDERS GDR-37266B" Кол-во: 1

"Позиция 23" "Ролики с тормозом GYDERS GDR-RLB" Кол-во: 1

"Позиция 24" "Панель заглушка GYDERS GDR-BCPB" Кол-во: 5

"Позиция 25" "Крепеж GYDERS CNC-M6-12" Кол-во: 80

"Позиция 26" "Медная шина заземления, 19" GYDERS GDR-CGB" Кол-во: 1

"Позиция 27" "Кабельный органайзер с металлическими кольцами и с металлической крышкой (высота 45мм) SINELLS CM-17451" Кол-во: 2

"Позиция 28" "Полка бокового крепления 465х500 мм для шкафов глубиной 800 мм и для стоек глубиной 600мм, нагрузка до 100 кг, черная GYDERS GDR-BSS-500B" Кол-во: 3

"Позиция 29" "Блок розеток 19", 1U, 8 розеток 250В, с выключателем, с отсоединяемым шнуром 1.5 м GYDERS GDR-PDU-811-15" Кол-во: 1

"Позиция 30" "Извещатель пожарный тепловой точечный ИП-105-1G" Кол-во: 12

"Позиция 31" "Блок питания PULS (DIMENSION) QS10.241 на DIN-рейку" Кол-во: 1

"Позиция 32" "Motorola PMNN4489 / PMNN4489A Аккумулятор оригинальный взрывобезопасный повышенной ёмкости стандарта TIA4950 для цифровых радиостанций Motorola серии DP4000." Кол-во: 20

"Позиция 33" "Motorola NNTN8129 Взрывобезопасный FM аккумулятор для цифровых радиостанций Motorola серии DP4000." Кол-во: 30

"Позиция 34" "Антенна Laird VG4065. Базовая штыревая ненаправленная UHF антенна." Кол-во: 2

"Позиция 35" "Аккумуляторы ААА ROBITON 1100MHAAA в упаковке 4 шт. на блистере" Кол-во: 10

"Позиция 36" "ATEN CS22DP – 2-портовый USB, DisplayPort, кабельный KVM-переключатель" Кол-во: 2

"Позиция 37" "Кабельный организатор с металлическими кольцами 105x43 мм, 19", 1U, черный" Кол-во: 4

"Позиция 38" "Изолирующие колпачки для разъемов RJ-45" Кол-во: 1

"Позиция 39" "Телефонный разъем 4P4C" Кол-во: 1

"Позиция 40" "Телефонный разъем 6P4C" Кол-во: 1

"Позиция 41" "Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5, универсальный" Кол-во: 1

"Позиция 42" "BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля RG-213/U, папа (male)" Кол-во: 30

"Позиция 43" "Патч-корд 110 типа, 1 пара" Кол-во: 30

"Позиция 44" "Патч-корд 110 типа, 2 пары" Кол-во: 10

"Позиция 45" "Набор инструментов для обжатия коаксиального кабеля ProsKit 6PK-330K" Кол-во: 1

"Позиция 46" "Удлинитель телефонный 5м" Кол-во: 30

"Позиция 47" "Удлинитель телефонный 7м" Кол-во: 20

"Позиция 48" "Шнур витой трубочный 4м, белый" Кол-во: 10

"Позиция 49" "Шнур витой трубочный 7м, белый" Кол-во: 10

"Позиция 50" "Шнур витой трубочный 4м, черный" Кол-во: 10

"Позиция 51" "Пленка пузырчатая двухслойная 1.2х100 м" Кол-во: 1

"Позиция 52" "Патч-корд U/UTP, категория 5e, 1 м, стандартный разъем" Кол-во: 30

"Позиция 53" "Патч-корд U/UTP, категория 5e, 2 м, стандартный разъем" Кол-во: 30

"Позиция 54" "Патч-корд U/UTP, категория 5e, 3 м, стандартный разъем" Кол-во: 30

"Позиция 55" "Патч-корд U/UTP, категория 5e, 5 м, стандартный разъем" Кол-во: 20

"Позиция 56" "Патч-корд U/UTP, категория 5e, 10 м, стандартный разъем" Кол-во: 5

"Позиция 57" "Кабель витая пара, неэкранированная (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), многожильный (patсh), LSZH, нг(С)-HF" Кол-во: 1

"Позиция 58" "Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HF" Кол-во: 1

"Позиция 59" "Фонарь светодиодный для обслуживания серверного оборудования" Кол-во: 1

"Позиция 60" "Кабель DEXP DisplayPort - DisplayPort, 1.8 м" Кол-во: 10

"Позиция 61" "Переходник Cablexpert A-mDPF-DPM-001-W miniDisplayPort - DisplayPort, 20F/20M" Кол-во: 2

"Позиция 62" "Мышь HP X500 Mouse" Кол-во: 20

"Позиция 63" "Фильтр сетевой APC SurgeArrest P5B-RS" Кол-во: 10

"Позиция 64" "Клавиатура и мышь Logitech MK540 ADVANCED Black USB 920-008686" Кол-во: 6

"Позиция 65" "Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый (коробка)" Кол-во: 6

"Позиция 66" "Кабель питания Hyperline PWC-IEC13-IEC14-5.0-BK" Кол-во: 8

"Позиция 67" "Кабель питания Hyperline PWC-IEC13-IEC14-3.0-BK" Кол-во: 4

"Позиция 68" "Патч-корд ITK (коммутационный шнур) категории 5е UTP (5м) серый" Кол-во: 10

"Позиция 69" "Стяжка нейлоновая Hyperline неоткрывающаяся безгалогенная 150x3.6мм полиамид 6.6 черная (100шт)" Кол-во: 2

"Позиция 70" "Стяжка нейлоновая Hyperline неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 200x3.6 мм, полиамид 6.6, -40°C - +85°C, черная, (100 шт)" Кол-во: 2

"Позиция 71" "Лента спиральная NIKOMAX, диаметр 15мм, толщина 1,5мм, для пучка до 75мм, черная, 10м" Кол-во: 2

"Позиция 72" "Линейна плата Cisco Catalyst 4500E Series 12-Port 10G (SFP+)" Кол-во: 1

"Позиция 73" "Комплект ключей авторизации функции на 10 пользователей SIP сторонних производителей (CD)." Кол-во: 6

"Позиция 74" "Универсальный IP-шлюз с поддержкой протоколов SIP и MGCP. PUGW-2G" Кол-во: 1

"Позиция 75" "Пульт цифровой системный Tadiran Coral FlexSet 281S (BLK)" Кол-во: 4

"Позиция 76" "Телефон аналоговый (Siemens C430)" Кол-во: 12

"Позиция 77" "телефон DECT Ascom D81" Кол-во: 18

"Позиция 78" "Зарядное устройство с ИП для трубок D81." Кол-во: 18

"Позиция 79" "Носимая р/с Motorola DP4401E PBER502CE 403-527МГц, 4В 32 кан., встроенный GLONASS/Bluetooth/WiFi TIA в составе: АНТ 403-527МГц PMAE4079, АКБ Li-Ion 2900мАч PMNN4489, с ЗУ" Кол-во: 38

"Позиция 80" "Морская радиостанция HX400IS Standard Horizon" Кол-во: 1

"Позиция 81" "искробезопасная АКБ FNB-115LIIS" Кол-во: 1

"Позиция 82" "Внешний SSD Seagate Expansion Portable Drive 500 ГБ" Кол-во: 2

"Позиция 83" "Разъем RJ45, IP20, CAT5e, 4-контактный, VARAN с технологией быстрого подключения QUICKON, для 1- и 7-жильных проводов AWG 26 ... (Phoenix Contact VS-VARAN-RJ45-Q) Артикул 1402410" Кол-во: 10

"Позиция 84" "Модуль ввода/вывода одноканальный Autronica BN-304" Кол-во: 3

"Позиция 85" "Муфта разборная соединительная" Кол-во: 3

"Позиция 86" "Штифт динамометрический LCA 1620" Кол-во: 3

"Позиция 87" "Изоляционная лента Scotch 88Т, 3М черная 19 мм х 10,8 м" Кол-во: 60

"Позиция 88" "Коробка монтажная огнестойкая, 6 керамических колодок, 12х3 мм², IP41, tраб.-40…+80°С, 142х72х36мм" Кол-во: 6

"Позиция 89" "Коробка монтажная огнестойкая, 2 керамические колодки 4х3 мм², IP41, tраб.-40…+80°С, 50х50х23мм" Кол-во: 1

"Позиция 90" "Аккумуляторные батареи 12В, 7 А/ч" Кол-во: 12

"Позиция 91" "Извещатель охранныйпериметровый трибоэлектрический" Кол-во: 21