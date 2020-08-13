Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связи

    Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008577Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связиСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008577

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.08.2020 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Юридический адрес

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Контактный телефон

    +7 317 56-10001 доб. 9127

    Факс

    +7 81375 6-10-00

    Адрес электронной почты

    Ekaterina.Andryusyuk@novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андрюсюк Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Ленинградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.08.2020 09:00 GMT +313.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008577Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связиСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    13.08.2020 09:0013.08.2020 09:0013.08.2020 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008577Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связиСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.08.2020 16:0028.08.2020 16:0028.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008577Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связиСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.08.202028.08.2020 16:0028.08.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008577Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связиСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов к оргтехнике и средств связи

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА

    Адрес местонахождения

    188477, Российская Федерация, Ленинградская область, Кингисеппский район, д. Вистино, Школьная, 5

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Парадная, д.7, лит. А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Формы для заполнения

    06.08.2020

    Договор поставки

    06.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект ключей авторизации функции на 10 пользователей SIP сторонних производителей (CD)."

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Абонентские лицензии SmartPTT PLUS Radio Licences 1-100 (за 1 лицензию), 51-100 лицензий SPTTL0100"

    Кол-во: 50

    "Позиция 3"

    "Блок питания AA23520 для репитера MTR3000 Motorola"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Защитный чехол для радиотелефонов Ascom d81EX"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "GSM Усилитель (репитер) PicoСell E900 BST"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "GSM Усилитель (репитер) PicoСell 1800 SXL"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Пульт цифровой системный Tadiran Coral FlexSet 121S"

    Кол-во: 10

    "Позиция 8"

    "Пульт цифровой системный Tadiran Coral FlexSet 281S (BLK)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 9"

    "Кабель DEXP DisplayPort - DisplayPort, 1.8 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 10"

    "Разъем ОНЦ-РГ-09-4/14-Р14"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Контейнер для пробоотбоников Zarges"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Первичная литиевая батарея Ultralife"

    Кол-во: 5

    "Позиция 13"

    "Блок питания для весовых терминалов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Аккумуляторная батарея FIAMM 12 FGL17"

    Кол-во: 40

    "Позиция 15"

    "Аккумуляторная батарея FIAMM 12 FGHL48"

    Кол-во: 30

    "Позиция 16"

    "Бирка кабельная У-136 (упаковка 100 шт)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Аккумулятор Fluke BP120M Hикель-металл-гидридный аккумулятор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "1-портовый конвертер USB в RS-232/422/485 MOXA Uport 1150"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Аккумулятор GP NiMH 2700 mAh AA"

    Кол-во: 20

    "Позиция 20"

    "Аккумулятор GP NiMH 1000 mAh AAA"

    Кол-во: 20

    "Позиция 21"

    "Телевизор с диагональю 128 см. (50,39 дюймов)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Серверная стойка GYDERS GDR-37266B"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Ролики с тормозом GYDERS GDR-RLB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Панель заглушка GYDERS GDR-BCPB"

    Кол-во: 5

    "Позиция 25"

    "Крепеж GYDERS CNC-M6-12"

    Кол-во: 80

    "Позиция 26"

    "Медная шина заземления, 19" GYDERS GDR-CGB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "Кабельный органайзер с металлическими кольцами и с металлической крышкой (высота 45мм) SINELLS CM-17451"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Полка бокового крепления 465х500 мм для шкафов глубиной 800 мм и для стоек глубиной 600мм, нагрузка до 100 кг, черная GYDERS GDR-BSS-500B"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "Блок розеток 19", 1U, 8 розеток 250В, с выключателем, с отсоединяемым шнуром 1.5 м GYDERS GDR-PDU-811-15"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Извещатель пожарный тепловой точечный ИП-105-1G"

    Кол-во: 12

    "Позиция 31"

    "Блок питания PULS (DIMENSION) QS10.241 на DIN-рейку"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Motorola PMNN4489 / PMNN4489A Аккумулятор оригинальный взрывобезопасный повышенной ёмкости стандарта TIA4950 для цифровых радиостанций Motorola серии DP4000."

    Кол-во: 20

    "Позиция 33"

    "Motorola NNTN8129 Взрывобезопасный FM аккумулятор для цифровых радиостанций Motorola серии DP4000."

    Кол-во: 30

    "Позиция 34"

    "Антенна Laird VG4065. Базовая штыревая ненаправленная UHF антенна."

    Кол-во: 2

    "Позиция 35"

    "Аккумуляторы ААА ROBITON 1100MHAAA в упаковке 4 шт. на блистере"

    Кол-во: 10

    "Позиция 36"

    "ATEN CS22DP – 2-портовый USB, DisplayPort, кабельный KVM-переключатель"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "Кабельный организатор с металлическими кольцами 105x43 мм, 19", 1U, черный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "Изолирующие колпачки для разъемов RJ-45"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Телефонный разъем 4P4C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Телефонный разъем 6P4C"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5, универсальный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "BNC обжимной разъем для коаксиального кабеля RG-213/U, папа (male)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 43"

    "Патч-корд 110 типа, 1 пара"

    Кол-во: 30

    "Позиция 44"

    "Патч-корд 110 типа, 2 пары"

    Кол-во: 10

    "Позиция 45"

    "Набор инструментов для обжатия коаксиального кабеля ProsKit 6PK-330K"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Удлинитель телефонный 5м"

    Кол-во: 30

    "Позиция 47"

    "Удлинитель телефонный 7м"

    Кол-во: 20

    "Позиция 48"

    "Шнур витой трубочный 4м, белый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 49"

    "Шнур витой трубочный 7м, белый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 50"

    "Шнур витой трубочный 4м, черный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 51"

    "Пленка пузырчатая двухслойная 1.2х100 м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "Патч-корд U/UTP, категория 5e, 1 м, стандартный разъем"

    Кол-во: 30

    "Позиция 53"

    "Патч-корд U/UTP, категория 5e, 2 м, стандартный разъем"

    Кол-во: 30

    "Позиция 54"

    "Патч-корд U/UTP, категория 5e, 3 м, стандартный разъем"

    Кол-во: 30

    "Позиция 55"

    "Патч-корд U/UTP, категория 5e, 5 м, стандартный разъем"

    Кол-во: 20

    "Позиция 56"

    "Патч-корд U/UTP, категория 5e, 10 м, стандартный разъем"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "Кабель витая пара, неэкранированная (U/UTP), категория 5e, 4 пары (24 AWG), многожильный (patсh), LSZH, нг(С)-HF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Кабель витая пара, неэкранированная U/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), LSZH, нг(С)-HF"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Фонарь светодиодный для обслуживания серверного оборудования"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Кабель DEXP DisplayPort - DisplayPort, 1.8 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Переходник Cablexpert A-mDPF-DPM-001-W miniDisplayPort - DisplayPort, 20F/20M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Мышь HP X500 Mouse"

    Кол-во: 20

    "Позиция 63"

    "Фильтр сетевой APC SurgeArrest P5B-RS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 64"

    "Клавиатура и мышь Logitech MK540 ADVANCED Black USB 920-008686"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый (коробка)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 66"

    "Кабель питания Hyperline PWC-IEC13-IEC14-5.0-BK"

    Кол-во: 8

    "Позиция 67"

    "Кабель питания Hyperline PWC-IEC13-IEC14-3.0-BK"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Патч-корд ITK (коммутационный шнур) категории 5е UTP (5м) серый"

    Кол-во: 10

    "Позиция 69"

    "Стяжка нейлоновая Hyperline неоткрывающаяся безгалогенная 150x3.6мм полиамид 6.6 черная (100шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 70"

    "Стяжка нейлоновая Hyperline неоткрывающаяся, безгалогенная (halogen free), 200x3.6 мм, полиамид 6.6, -40°C - +85°C, черная, (100 шт)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "Лента спиральная NIKOMAX, диаметр 15мм, толщина 1,5мм, для пучка до 75мм, черная, 10м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Линейна плата Cisco Catalyst 4500E Series 12-Port 10G (SFP+)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 73"

    "Комплект ключей авторизации функции на 10 пользователей SIP сторонних производителей (CD)."

    Кол-во: 6

    "Позиция 74"

    "Универсальный IP-шлюз с поддержкой протоколов SIP и MGCP. PUGW-2G"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Пульт цифровой системный Tadiran Coral FlexSet 281S (BLK)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 76"

    "Телефон аналоговый (Siemens C430)"

    Кол-во: 12

    "Позиция 77"

    "телефон DECT Ascom D81"

    Кол-во: 18

    "Позиция 78"

    "Зарядное устройство с ИП для трубок D81."

    Кол-во: 18

    "Позиция 79"

    "Носимая р/с Motorola DP4401E PBER502CE 403-527МГц, 4В 32 кан., встроенный GLONASS/Bluetooth/WiFi TIA в составе: АНТ 403-527МГц PMAE4079, АКБ Li-Ion 2900мАч PMNN4489, с ЗУ"

    Кол-во: 38

    "Позиция 80"

    "Морская радиостанция HX400IS Standard Horizon"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "искробезопасная АКБ FNB-115LIIS"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Внешний SSD Seagate Expansion Portable Drive 500 ГБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 83"

    "Разъем RJ45, IP20, CAT5e, 4-контактный, VARAN с технологией быстрого подключения QUICKON, для 1- и 7-жильных проводов AWG 26 ... (Phoenix Contact VS-VARAN-RJ45-Q) Артикул 1402410"

    Кол-во: 10

    "Позиция 84"

    "Модуль ввода/вывода одноканальный Autronica BN-304"

    Кол-во: 3

    "Позиция 85"

    "Муфта разборная соединительная"

    Кол-во: 3

    "Позиция 86"

    "Штифт динамометрический LCA 1620"

    Кол-во: 3

    "Позиция 87"

    "Изоляционная лента Scotch 88Т, 3М черная 19 мм х 10,8 м"

    Кол-во: 60

    "Позиция 88"

    "Коробка монтажная огнестойкая, 6 керамических колодок, 12х3 мм², IP41, tраб.-40…+80°С, 142х72х36мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 89"

    "Коробка монтажная огнестойкая, 2 керамические колодки 4х3 мм², IP41, tраб.-40…+80°С, 50х50х23мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Аккумуляторные батареи 12В, 7 А/ч"

    Кол-во: 12

    "Позиция 91"

    "Извещатель охранныйпериметровый трибоэлектрический"

    Кол-во: 21

    "Позиция 92"

    "Устройство оконечное"

    Кол-во: 21

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить