Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка дезинфицирующих средств.

    Поставка дезинфицирующих средств.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 10:0017.08.2020 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009385545Дата и время окончания срока приема заявок Поставка дезинфицирующих средств.г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009385545

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка дезинфицирующих средств.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    06.08.2020 18:34

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_котировок.docx

    НМЦД.pdf

    Протокол_(2020-541)_Рассмотрение_заявок_и_итоги_запроса_котировок_в_эл._форме_-_.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1184

    Факс

    Адрес электронной почты

    31763@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Павличук Михаил Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка дезинфицирующих средств.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    19.08.202019.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009385545Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка дезинфицирующих средств.г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Подведение итогов не позднее

    21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385545Подведение итогов не позднее Поставка дезинфицирующих средств.г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.08.202021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385545Подведение итогов не позднее Поставка дезинфицирующих средств.г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка дезинфицирующих средств.

    Начальная цена

    2 647 306,80

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/714279/name/5f3d11452f5860.14078501

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дезинфицирующее средство - антисептик "

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 2"

    "Кожный антисептик "

    Кол-во: 360.00000

    "Позиция 3"

    "Дезинфицирующее средство с моющим эффектом- концентрат "

    Кол-во: 2000.00000

    "Позиция 4"

    "Дезинфицирующее жидкое мыло "А-Дез-Экстра" или эквивалент "

    Кол-во: 2000.00000

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП014183
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    Поставка лакокрасочной продукции для нужд предприятий представительства "Юг"
    593336
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПОЛИЭФИР
    Конкурентный отбор № АП014156
    Поставка оксид олова
    Поставка оксид олова
    593158
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237232
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    Поставка рукавов буровых 70МПа
    593846
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237231
    Об оказании медицинских услуг
    Об оказании медицинских услуг
    593845
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237230
    Поставка автомобиля газоспасательного
    Поставка автомобиля газоспасательного
    593840
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    09.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Уралмаш НГО Холдинг
    Запрос предложений № ГП237229
    О продлении ПО Vinteo MCU
    О продлении ПО Vinteo MCU
    593844
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237226
    Поставка строительных материалов
    Поставка строительных материалов
    593830
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    НОВАТЭК-УСТЬ-ЛУГА
    Запрос предложений № ГП237227
    Поставка измерительных приборов
    Поставка измерительных приборов
    593831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить