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Номер извещения
32009385545
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка дезинфицирующих средств.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
06.08.2020 18:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1184
Факс
Адрес электронной почты
31763@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Павличук Михаил Михайлович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка дезинфицирующих средств.
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.08.202019.08.2020 10:0019.08.2020 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009385545Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка дезинфицирующих средств.г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1
Подведение итогов не позднее
21.08.2020 10:0021.08.2020 10:0021.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009385545Подведение итогов не позднее Поставка дезинфицирующих средств.г. Москва, ул. Большая Внуковская, д. 2А, стр. 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка дезинфицирующих средств.
Начальная цена
2 647 306,80
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 2000.00000
Кол-во: 360.00000
Кол-во: 2000.00000
Кол-во: 2000.00000
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