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Номер извещения
32009383257
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Инструмент металлорежущий торговой марки Applitec
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
06.08.2020 11:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
Почтовый адрес
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Контактный телефон
+7 48442 5-00-48
Факс
--
Адрес электронной почты
spzakupki861@spzavod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ливенцев Владимир Алексеевич
Место рассмотрения предложений
249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Инструмент металлорежущий торговой марки Applitec
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
17.08.202017.08.2020 15:0017.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009383257Подведение итогов не позднее Инструмент металлорежущий торговой марки Applitec 249711, Российская Федерация, Калужская область, Козельский район, г. Сосенский, 1-ый Заводской проезд, дом 1
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Инструмент металлорежущий торговой марки Applitec
Начальная цена
632 853,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП "НПЦАП"
Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"
Адрес местонахождения
117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,
117342, Москва, ул. Введенского, 1
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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