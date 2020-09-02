Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство тепловой сети от ТК 147 до ТК148 по ул. Кирова, пгт. Вахруши" 142/43/2020/ТЭН

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009383197 Уникальный номер закупки Номер закупки 142/43/2020/ТЭН Наименование закупки Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: "Строительство тепловой сети от ТК 147 до ТК148 по ул. Кирова, пгт. Вахруши" 142/43/2020/ТЭН Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос лучших условий Дата публикации

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