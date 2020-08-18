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Номер извещения
ГП008576
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Насос ЦНСШ 300х570 и агрегат насосный 1Д1250/63
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
06.08.2020 10:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Почтовый адрес
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Контактный телефон
+7 38475 7-24-20
Факс
+7 38475 7-22-41
Адрес электронной почты
medvedevgs@uk.mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Медведев Григорий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Междуреченск
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Насос ЦНСШ 300х570 и агрегат насосный 1Д1250/63
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 07:00 GMT +318.08.2020 07:0018.08.2020 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008576Дата и время окончания срока приема заявок Насос ЦНСШ 300х570 и агрегат насосный 1Д1250/63 Междуреченск
Подведение итогов не позднее
31.10.2020 12:0031.10.2020 12:0031.10.2020 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008576Подведение итогов не позднее Насос ЦНСШ 300х570 и агрегат насосный 1Д1250/63 Междуреченск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Насос ЦНСШ 300х570 и агрегат насосный 1Д1250/63
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО «Южный Кузбасс»
Все закупки и тендеры ПАО «Южный Кузбасс»
Адрес местонахождения
652870, Российская Федерация, Кемеровская область, Междуреченск, Юности, 6
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
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