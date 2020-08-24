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Номер извещения
ГП020184
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
УСТАНОВКА НАСОСНАЯ УН200/320 Б/ДВИГАТЕЛЯ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
11.08.2020 12:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Почтовый адрес
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Контактный телефон
+7 351 725-39-00
Факс
--
Адрес электронной почты
VitaliyAntipin@mechel.ru
Ф.И.О. контактного лица
Антипин Виталий Александрович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
УСТАНОВКА НАСОСНАЯ УН200/320 Б/ДВИГАТЕЛЯ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.08.2020 14:00 GMT +324.08.2020 14:0024.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП020184Дата и время окончания срока приема заявок УСТАНОВКА НАСОСНАЯ УН200/320 Б/ДВИГАТЕЛЯЧелябинск
Подведение итогов не позднее
05.10.2020 16:0005.10.2020 16:0005.10.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП020184Подведение итогов не позднее УСТАНОВКА НАСОСНАЯ УН200/320 Б/ДВИГАТЕЛЯЧелябинск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
УСТАНОВКА НАСОСНАЯ УН200/320 Б/ДВИГАТЕЛЯ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454047, Российская Федерация, Челябинская область, Челябинск, город, 2-я Павелецкая, 14
Отсутствуют
Документация лота
Кол-во: 3
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