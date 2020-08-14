Выполнение работ по подготовке схем границ предполагаемых к использованию земель или частей земельных участков на кадастровом плане территории объектов технологического присоединения в зоне ответственности филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Стерлитамаке.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 32009383049 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по подготовке схем границ предполагаемых к использованию земель или частей земельных участков на кадастровом плане территории объектов технологического присоединения в зоне ответственности филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в г. Стерлитамаке. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Дата публикации

Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА

Все закупки и тендеры ПАО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УФА Юридический адрес 450059, РЕСП БАШКОРТОСТАН, Г УФА, УЛ НОВОСИБИРСКАЯ, 2, 4, Почтовый адрес 450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Новосибирская, д.2 корп.4 Контактный телефон +7 347 229-91-91 Факс {} Адрес электронной почты muslimov.d@bashgaz.ru Ф.И.О. контактного лица Боярко Андрей Васильевич Место рассмотрения предложений Уфа Закупки и тендеры Республика Башкортостан Ключевые слова:

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