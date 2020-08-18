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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009382939
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме по отбору организации на поставку товаров по номенклатурной группе: ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОРГТЕХНИКА (лицензия)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 09:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Почтовый адрес
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Контактный телефон
+7 3452 28-91-40
Факс
--
Адрес электронной почты
GOZD@sever04.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хлюпина Ольга Викторовна
Место рассмотрения предложений
в соответствии с документацией
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.08.2020 05:59 GMT +318.08.2020 05:5918.08.2020 05:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382939Дата и время окончания срока приема заявок Электронно-вычислительное оборудование и оргтехникав соответствии с документацией
Дата и время вскрытия заявок
18.08.2020 06:0018.08.2020 06:0018.08.2020 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009382939Дата и время вскрытия заявок Электронно-вычислительное оборудование и оргтехникав соответствии с документацией
Подведение итогов не позднее
20.08.2020 10:0020.08.2020 10:0020.08.2020 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382939Подведение итогов не позднее Электронно-вычислительное оборудование и оргтехникав соответствии с документацией
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электронно-вычислительное оборудование и оргтехника
Начальная цена
156 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР
Адрес местонахождения
625013, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ ЭНЕРГЕТИКОВ, 163, -, -
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60.00000
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