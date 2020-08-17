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    Главная / Торги / Поставка фильтров для автотранспортной и буровой техники согласно ТЗ

    Поставка фильтров для автотранспортной и буровой техники согласно ТЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008586Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров для автотранспортной и буровой техникиНовосибирскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008586

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка фильтров для автотранспортной и буровой техники согласно ТЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 11:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008586_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МЕЧЕЛ-ИНЖИНИРИНГ
    Все закупки и тендеры Мечел-Инжиниринг

    Юридический адрес

    630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42

    Почтовый адрес

    630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42

    Контактный телефон

    +7 383 230-36-70 доб. 19122

    Факс

    +7 383 230-36-70

    Адрес электронной почты

    tatyana.ruban@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Рубан Татьяна Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Новосибирск

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка фильтров для автотранспортной и буровой техники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    17.08.2020 12:00 GMT +317.08.2020 12:0017.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008586Дата и время окончания срока приема заявок Поставка фильтров для автотранспортной и буровой техникиНовосибирск

    Подведение итогов не позднее

    15.09.2020 08:0015.09.2020 08:0015.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008586Подведение итогов не позднее Поставка фильтров для автотранспортной и буровой техникиНовосибирск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.09.202015.09.2020 08:0015.09.2020 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008586Подведение итогов не позднее Поставка фильтров для автотранспортной и буровой техникиНовосибирск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров для автотранспортной и буровой техники

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Мечел-Инжиниринг
    Все закупки и тендеры Мечел-Инжиниринг

    Адрес местонахождения

    630075, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 42

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Прил №2 к ЗД_ТЗ

    14.08.2020

    Закупочная докментация

    14.08.2020

    Прил№1 к ЗД_Оферта

    14.08.2020

    Прил№1 к Оферте_Условия поставки

    14.08.2020

    Проект договора

    14.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/724097/name/5f4e07632511a6.50947754

    01.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный EE100200/4300"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Фильтр воздушный наружный AF418M"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Фильтр воздушный внутренний AF490M"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "Фильтр масляный ДВС Р550428"

    Кол-во: 8

    "Позиция 5"

    "Фильтр топливный предварительный Р550848 (FS19732)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Фильтр топливный тонкой очистки FF5421"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Фильтр смазки вращателя HY90514"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Фильтр дренажной системы Р550162"

    Кол-во: 3

    "Позиция 9"

    "Фильтр гидравлический HF6110 (P167410)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "Фильтр для гидравлического элемента DF 240"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Фильтр гидравлический HF7901"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Фильтр гидравлический HF6725"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Фильтр смазки вращателя HF6057"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Фильтр масляный ДВС Р558615"

    Кол-во: 2

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