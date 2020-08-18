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    Главная / Торги / поставка арматуры трубопроводной

    поставка арматуры трубопроводной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.08.2020 11:5918.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382842Дата и время окончания срока приема заявок поставка арматуры трубопроводнойЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009382842

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка арматуры трубопроводной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    06.08.2020 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Копия_Форма_3_Коммерческое_предложение_№FU_0000365_(предложение_участника).xlsx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме___FU0000365.docx

    Извещение_об_осуществлении_запроса_предложений_в_электронной_форме_FU_0000365.docx

    Проект_договора_(поставка).doc

    Техническое_задание_по_запросу_предложений_в_электронной_форме.docx

    32009382842_itog_protocol.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

    Юридический адрес

    454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32

    Почтовый адрес

    454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32

    Контактный телефон

    +7 902 898-53-62

    Факс

    +7 351 247-91-40

    Адрес электронной почты

    kolesnikov@gazcom74.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Серадский Владимир Григорьевич

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка арматуры трубопроводной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.08.2020 11:59 GMT +318.08.2020 11:5918.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382842Дата и время окончания срока приема заявок поставка арматуры трубопроводнойЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    18.08.2020 12:0018.08.2020 12:0018.08.2020 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009382842Дата и время вскрытия заявок поставка арматуры трубопроводнойЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    19.08.2020 13:0019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382842Подведение итогов не позднее поставка арматуры трубопроводнойЧелябинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 13:0019.08.2020 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382842Подведение итогов не позднее поставка арматуры трубопроводнойЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка арматуры трубопроводной

    Начальная цена

    271 176,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧЕЛЯБИНСК

    Адрес местонахождения

    454080, ОБЛ ЧЕЛЯБИНСКАЯ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ СОНИ КРИВОЙ, ДОМ 69А, КАБИНЕТ 32

    454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69А, кабинет 32

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/714152/name/5f3d0196f3b4b6.49622480

    19.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство арматуры трубопроводной (арматуры)"

    Кол-во: 18.00000

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