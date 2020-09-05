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    Главная / Торги / Запчасти погрузчик

    Запчасти погрузчик

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.09.2020 12:0005.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008556Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти погрузчикХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008556

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти погрузчик

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 09:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Презентация_Запчасти_погрузчик.pdf

    ГП008556_Запчасти_погрузчик.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти погрузчик

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.09.2020 12:00 GMT +305.09.2020 12:0005.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008556Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти погрузчикХимки

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2020 09:0007.09.2020 09:0007.09.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008556Подведение итогов не позднее Запчасти погрузчикХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202007.09.2020 09:0007.09.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008556Подведение итогов не позднее Запчасти погрузчикХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти погрузчик

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Презентация

    06.08.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727172/name/5f55cf10e30182.73812759

    07.09.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КРОНШТЕЙН МАЧТЫ (А286111)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "МАНЖЕТА АКПП D180471"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "МАНЖЕТА КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНЯЯ Т0006031516"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "ОСЬ КОЛЕСА 630.003.0098"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ А461796 DOOSAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "ПОДШИПНИК 6-7508"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "ПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА 65.06901В0002"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "ПРОКЛАДКА 65.93410-0027"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "РАЗЪЕМ ПЛОСКИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ 5589441"

    Кол-во: 11

    "Позиция 10"

    "РЕЛЕ 24V 0005790719 RHN412B"

    Кол-во: 5

    "Позиция 11"

    "СТЕКЛО НА ТРАНСПОРТЕР 00006026072"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "СТУПИЦА КОЛЕСА 0157231 (TVH/5299295)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "УПЛОТНЕНИЕ ШКВОРНЯ 5400051-037"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "УПЛОТНЕНИЕ D700788"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ D516975"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "ВТУЛКА D700548"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ D700116"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ D700116"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "ГАЙКА D913063"

    Кол-во: 10

    "Позиция 20"

    "КЛАПАН ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ R901108650"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "МУФТА А365031"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "НАСОС ВОДЯНОЙ(ПОМПА)65.06500-6147(64001)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 23"

    "НАСОС 17Н 031D512741"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "ОТОПИТЕЛЬ КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ А461796 DOOSAN"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "ПАЛЕЦ РУЛЕВОЙ ТЯГИ D700567"

    Кол-во: 4

    "Позиция 26"

    "ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА 51204355(3305-00046)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "ПЕДАЛЬ НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ (0704357)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "ПЕДАЛЬ НОЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ (0704357)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "ПЛАСТИНА(10013222/070817/0001791/139)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 30"

    "ПОЛЗУНЫ КАРЕТКИ D700196"

    Кол-во: 10

    "Позиция 31"

    "ПОЛЗУНЫ КАРЕТКИ D700196"

    Кол-во: 8

    "Позиция 32"

    "ПОМПА ВОДЯНАЯ 02937441/04258805"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "РЫЧАГ С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ХОДА 0722087"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "САЛЬНИК А132259"

    Кол-во: 8

    "Позиция 35"

    "САЛЬНИК ВТОРИЧ.ВАЛА АКПП D180471 DOOSAN"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "САЛЬНИК ПЕРВИЧ.ВАЛА АКПП А433194 DOOSAN"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "СИДЕНЬЕ А172280"

    Кол-во: 4

    "Позиция 38"

    "СОЕДИНЕНИЕ КАРДАННОЕ D141179"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "СПИНКА СИДЕНЬЯ А172277"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "СТАРТЕР 300516-00041"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "СТАРТЕР 300516-00041"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "СТЕКЛО ПАНОРАМНОЕ 0736930"

    Кол-во: 3

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