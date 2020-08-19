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Номер извещения
ГП008555
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
№ЗП20-07-77 на выполнение работ по созданию профилей защиты Системы инвентаризации и мониторинга защищенности информационных ресурсов Банка ГПБ (АО)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
06.08.2020 09:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
Почтовый адрес
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Контактный телефон
+7 495 913-78-74 доб. 57874
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тареева Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Создание профилей защиты Системы инвентаризации и мониторинга защищенности информационных ресурсов Банка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.08.2020 11:00 GMT +319.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008555Дата и время окончания срока приема заявок Создание профилей защиты Системы инвентаризации и мониторинга защищенности информационных ресурсов Банка Москва
Дата и время вскрытия заявок
19.08.2020 11:0019.08.2020 11:0019.08.2020 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП008555Дата и время вскрытия заявок Создание профилей защиты Системы инвентаризации и мониторинга защищенности информационных ресурсов Банка Москва
Подведение итогов не позднее
26.08.2020 18:0026.08.2020 18:0026.08.2020 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008555Подведение итогов не позднее Создание профилей защиты Системы инвентаризации и мониторинга защищенности информационных ресурсов Банка Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Создание профилей защиты Системы инвентаризации и мониторинга защищенности информационных ресурсов Банка
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Разрешение приема иных условий оплаты
Разрешение приема иных условий для количества
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАНК ГПБ (АО)
Все закупки и тендеры БАНК ГПБ (АО)
Адрес местонахождения
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1,
117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, 16, 1
Отсутствуют
Документация лота
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