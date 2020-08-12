Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора, по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ по улице Циолковского

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 32009382755 Уникальный номер закупки Номер закупки 263 Наименование закупки Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора, по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ по улице Циолковского Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос (ценовых) котировок Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УЛЬЯНОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры УЛЬЯНОВСКОБЛВОДОКАНАЛ Юридический адрес 433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150 Почтовый адрес 433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 150 Контактный телефон +7 84235 2-65-68 Факс {} Адрес электронной почты oallyamova@ulcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Аллямова Ольга Николаевна Место рассмотрения предложений Димитровград Закупки и тендеры Ульяновская область Ключевые слова:

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