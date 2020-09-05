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    Главная / Торги / Комплектующие к оргтехнике

    Комплектующие к оргтехнике

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.09.2020 12:0005.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008563Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие к оргтехникеАкционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево"Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008563

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Комплектующие к оргтехнике

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008563_Оргтехника.rtf

    Презентация_Комплект._к_орг.тех..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Акционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево"

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектующие к оргтехнике

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.09.2020 12:00 GMT +305.09.2020 12:0005.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008563Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие к оргтехникеАкционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево"

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2020 23:5907.09.2020 23:5907.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008563Подведение итогов не позднее Комплектующие к оргтехникеАкционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево"

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202007.09.2020 23:5907.09.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008563Подведение итогов не позднее Комплектующие к оргтехникеАкционерное общество "Международный аэропорт Шереметьево"

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие к оргтехнике

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727164/name/5f55ce202d9db1.19907336

    07.09.2020

    Презентация

    06.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "БАРАБАН WC118/123/128/133"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "КАРТРИДЖ НР (С5016А) ЧЕРН."

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "КАРТРИДЖ НР (С5016А) ЧЕРН."

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "КАРТРИДЖ НР С9425А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "КАРТРИДЖ НР С9426А"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "КАРТРИДЖ С 4906 АЕ 940XL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 7"

    "КАРТРИДЖ С 4906 АЕ 940XL"

    Кол-во: 13

    "Позиция 8"

    "КАРТРИДЖ С 4907 ГОЛУБОЙ 940XL"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "КАРТРИДЖ С 4908 ПУРПУР 940XL"

    Кол-во: 4

    "Позиция 10"

    "КАРТРИДЖ С 4908 ПУРПУР 940XL"

    Кол-во: 9

    "Позиция 11"

    "КАРТРИДЖ С 4909 ЖЕЛТЫЙ 940XL"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "КАРТРИДЖ С 4909 ЖЕЛТЫЙ 940XL"

    Кол-во: 9

    "Позиция 13"

    "КАРТРИДЖ СЕ271А, СЕ272А, СЕ273А"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "КАРТРИДЖ СТРУЙНЫЙ НР 45 (51645А)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "КАРТРИДЖ С9427 ЦВ."

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "КАРТРИДЖ С9428 ЦВ."

    Кол-во: 3

    "Позиция 17"

    "КАРТРИДЖ С9429 ЦВ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "КАРТРИДЖ С9429 ЦВ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "КАРТРИДЖ С9429 ЦВ."

    Кол-во: 1

    "Позиция 20"

    "КАРТРИДЖ BROTHER TN130BK ЧЕРНЫЙ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "КАРТРИДЖ BROTHER TN130BK ЧЕРНЫЙ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "КАРТРИДЖ HP C8767HE"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "КАРТРИДЖ HP C9363HE ЦВ."

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "КАРТРИДЖ Q6000A (ЧЕРН.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "КАРТРИДЖ Q6001-3A (ЦВЕТ.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "КАРТРИДЖ Q6001-3A (ЦВЕТ.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 27"

    "КАРТРИДЖ Q6001-3A (ЦВЕТ.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "КАРТРИДЖ Q6470А (ЧЕР.)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "КАРТРИДЖ Q6471-3А (ЦВЕТ.)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 30"

    "КАРТРИДЖ XEROX WC3315/3325 106R02310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "КАРТРИДЖ XEROX WC3315/3325 106R02310"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "КОПИ-КАРТРИДЖ WC M20/4118"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "КОПИ-КАРТРИДЖ XEROX М15I/312"

    Кол-во: 2

    "Позиция 34"

    "ТОНЕР-КАРТРИДЖ С118"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "ТОНЕР-КАРТРИДЖ 3610/WC3615"

    Кол-во: 4

    "Позиция 36"

    "ПРИНТ-КАРТРИДЖ OKI B721/B731/MB760/MB770"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "КАБЕЛЬ BITRONICS, 1,8M"

    Кол-во: 1

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