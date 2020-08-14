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    Главная / Торги / по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.08.2020 11:5914.08.2020 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382709Дата и время окончания срока приема заявок Работа по капитальному ремонту административного здания (ПКР)ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009382709

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    по отбору организации для выполнения работ (оказания услуг) по номенклатурной группе: Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    06.08.2020 09:07

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_№_34-КО.7z

    Извещение_№_34-КО.docx

    Проект_договора_№_34-КО.doc

    Документация_№_34-КО.docx

    Итоговый_протокол_№_32009382709.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ

    Юридический адрес

    400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38

    Почтовый адрес

    400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38

    Контактный телефон

    +7 8442 24-89-97

    Факс

    +7 8442 24-88-50

    Адрес электронной почты

    gribkov_vv@vlg-gaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Грибков Виталий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Работа по капитальному ремонту административного здания (ПКР)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.08.202019.08.2020 15:0019.08.2020 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382709Подведение итогов не позднее Работа по капитальному ремонту административного здания (ПКР)Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Работа по капитальному ремонту административного здания (ПКР)

    Начальная цена

    4 158 036,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ
    Все закупки и тендеры АО ВОЛГОГРАДГОРГАЗ

    Адрес местонахождения

    400005, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Коммунистическая, 38

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/711098/name/5f36605ba42a59.27777944

    14.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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