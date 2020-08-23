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Наименование процедуры
Реализация невостребованной продукции
Категория
Продажа без объявления цены
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Волгоградская область, Быковский район, территория Урало-Ахтубинского с/п, 16 км западнее п.Катричев, территория УКПГ БЫКОВОГАЗ
Номер извещения
ГП008549
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫКОВОГАЗ
Предмет договора
Реализация труб
Начальная цена
Валюта
RUB
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги без ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
06-08-2020 08:57 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
Дата и время проведения
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
металл,трубы
Описание имущества (объекта) характеристики
Трубы
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение заявки
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЫКОВОГАЗ
Юридический адрес
404062, Российская Федерация, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Дзержинского, д.25,к.5
Контактный телефон
+7 961 060-29-15
Адрес электронной почты
zakupki@bykovogaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стекольникова Ирина Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Быковский район
Контактное лицо продавца/инициатора
Стекольникова Ирина Юрьевна
Адрес эл. почты продавца/инициатора
info@bykovogaz.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 8442 99-88-99
Адрес местонахождения продавца/инициатора
404062, Российская Федерация, Волгоградская область, Быковский район, р.п. Быково, ул. Дзержинского, д.25,к.5
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
Максимальная цена
Требования, предъявляемые к Участнику
нет
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Фото, личный просмотр
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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