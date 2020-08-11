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    Главная / Торги / Сварочные материалы

    Сварочные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.08.2020 14:0011.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008627Дата и время окончания срока приема заявок Сварочные материалыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008627

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    2075/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    Сварочные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 13:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ_(МТР).docx

    200410_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6_(с_10.04.2020).doc

    Форма_КП.xlsx

    Извещения_запроса_цен.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    f.denin@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Денин Федор Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сварочные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.08.2020 14:00 GMT +311.08.2020 14:0011.08.2020 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008627Дата и время окончания срока приема заявок Сварочные материалыМосква

    Подведение итогов не позднее

    29.08.2020 11:0029.08.2020 11:0029.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008627Подведение итогов не позднее Сварочные материалыМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    29.08.202029.08.2020 11:0029.08.2020 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008627Подведение итогов не позднее Сварочные материалыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сварочные материалы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Горелка SIEVERT PRO 86/88"

    Кол-во: 80

    "Позиция 2"

    "Горелка газовоздушная ГВ-1-10"

    Кол-во: 24

    "Позиция 3"

    "Горелка пропановая ГВ-3"

    Кол-во: 212

    "Позиция 4"

    "Клемма заземления 500А"

    Кол-во: 200

    "Позиция 5"

    "Манометр кислородный"

    Кол-во: 100

    "Позиция 6"

    "Манометр пропановый"

    Кол-во: 100

    "Позиция 7"

    "Маска сварочная Eco-Arc II 90х110 мм Esab"

    Кол-во: 400

    "Позиция 8"

    "Маска сварщика Kemppi Beta 90"

    Кол-во: 100

    "Позиция 9"

    "Масса магнитная ESAB 600А"

    Кол-во: 80

    "Позиция 10"

    "Масса сварочная магнитная 600А арт 700870031"

    Кол-во: 500

    "Позиция 11"

    "Оголовье на маску сварщика Eco-Art II ESAB"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "Печь для прокалки электродов ПСПСЭ-20/400"

    Кол-во: 40

    "Позиция 13"

    "Регулятор расхода газа У30/АР40 с ротаметром"

    Кол-во: 60

    "Позиция 14"

    "Редуктор кислородный БКО 50-4"

    Кол-во: 150

    "Позиция 15"

    "Редуктор пропановый БПО-5-3"

    Кол-во: 150

    "Позиция 16"

    "Рукав III-9мм пропан черный с красной полосой"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 17"

    "Рукав III-9мм-9атм кислород ГОСТ 9356-75"

    Кол-во: 1300

    "Позиция 18"

    "Термопенал для сушки электродов ESAB 220В"

    Кол-во: 160

    "Позиция 19"

    "Электродержатель Abicor Binzel DE 2500 (500А)"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 20"

    "Электрододержатель 400 А"

    Кол-во: 120

    "Позиция 21"

    "Войлок технический грубошерстный 20мм"

    Кол-во: 250

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