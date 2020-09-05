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    Главная / Торги / Запчасти Houhin

    Запчасти Houhin

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.09.2020 12:0005.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008547Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти HouhinХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП008547

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запчасти Houhin

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    06.08.2020 08:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП008547_Запчасти_Хоуч.rtf

    Презентация_Запчасти_Houhin.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-44-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    ds.alginichev@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Алгиниче Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запчасти Houhin

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.09.2020 12:00 GMT +305.09.2020 12:0005.09.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП008547Дата и время окончания срока приема заявок Запчасти HouhinХимки

    Подведение итогов не позднее

    07.09.2020 09:0007.09.2020 09:0007.09.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008547Подведение итогов не позднее Запчасти HouhinХимки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.09.202007.09.2020 09:0007.09.2020 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП008547Подведение итогов не позднее Запчасти HouhinХимки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запчасти Houhin

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/727169/name/5f55cecce55260.89630902

    07.09.2020

    Презентация

    06.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ДИСПЛЕЙ ОТКАЗОВ 3348871"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "КОНТАКТОР ТРЕХПОЛЮСНОЙ 28V 350А 7563427"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ АВТОМ.332-9457"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "РЕЛЕ ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ SW80-436P 24V"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "РЕМКОМПЛЕКТ ТОРМ. 381960V (852-7066)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "ТРАНСФОРМАТОР ТОКА 741-8111 400ГЦ/300/1А"

    Кол-во: 1

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