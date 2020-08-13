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    Главная / Торги / Оказание услуг по выполнению работ по биологической рекультивации нарушенных земель площадки после строительства скважины Гыданская 130

    Оказание услуг по выполнению работ по биологической рекультивации нарушенных земель площадки после строительства скважины Гыданская 130

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.08.2020 15:0013.08.2020 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009382591Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по выполнению работ по биологической рекультивации нарушенных земель площадки после строительства скважины Гыданская 130ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009382591

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по выполнению работ по биологической рекультивации нарушенных земель площадки после строительства скважины Гыданская 130

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    06.08.2020 08:33

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Приложение_3_(Проект_договора).doc

    Проект_рекультивации_Гыданская-130_приложение_№6-1-2.pdf

    Приложение_2_(Техническое_задание).docx

    Документация_Аукцион_СМСП.docx

    Протокол_32009382591_2_ч..pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Юридический адрес

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    Почтовый адрес

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Контактный телефон

    +7 3452 53-25-96 доб. 2326

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    AparinaNA@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Апарина Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Тюмень

    Закупки и тендеры Ярославская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по выполнению работ по биологической рекультивации нарушенных земель площадки после строительства скважины Гыданская 130

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.09.202010.09.2020 21:0010.09.2020 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009382591Подведение итогов не позднее Оказание услуг по выполнению работ по биологической рекультивации нарушенных земель площадки после строительства скважины Гыданская 130Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по выполнению работ по биологической рекультивации нарушенных земель площадки после строительства скважины Гыданская 130

    Начальная цена

    11 372 124,32

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ПО СВЕРХГЛУБОКОМУ БУРЕНИЮ И КОМПЛЕКСНОМУ ИЗУЧЕНИЮ НЕДР ЗЕМЛИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО НПЦ НЕДРА
    Все закупки и тендеры АО НПЦ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    150000, ОБЛ ЯРОСЛАВСКАЯ, Г ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ СВОБОДЫ, 8/38,

    150000, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 8/38

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/719750/name/5f44a541aa1ab9.84698676

    25.08.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Обработка и утилизация опасных отходов"

    Кол-во: 1.00000

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